شورای شهر قم مصوبه خود را رد کرد/ تأکید بر افزایش عرض معابر

به گزارش خبرنگار مهر، احداث یک بوستان موضوعی و در کنار آن یک مدرسه علمیه توسط امام جمعه اصفهان در قم از موضوعاتی بود که در جلسه ۱۹ اردیبهشت ماه شورای شهر قم سال جاری تصویب شده بود و در جلسه شامگاه یکشنبه بار دیگر به شورا آمد تا لایحه شهرداری به صورت یک قرارداد تصویب شود.

اعضای شورای شهر قم در این جلسه با ۱۱ رأی ممتنع و بدون مخالف این مصوبه را رد کردند که با این تصمیم‌گیری دوگانه، معنای این رأی مورد ابهام قرار گرفت.

ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم در واکنش به این موضوع با اشاره به اینکه اصل این لایحه در گذشته یک بار تصویب شده، گفت: در حال حاضر باید برای جزئیات آن نظر بدهیم و نمی‌توانیم آن را رد کنیم.

وی با اشاره به اینکه شورا در هنگام تصویب لایحه قبلی شهرداری شرط گذشته که قرارداد دوباره به شورا بیاید افزود: در حال حاضر رد شدن این قرارداد از سوی شورا نمی‌تواند به معنی مخالفت با اصل موضوع باشد چرا که اصل موضوع تصویب شده است.

رعایت شروط مصوبه قبلی شورا

محمدرضا معرفت، قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری هم با اشاره به تصویب کلیات این توافق اظهار داشت: قرار بود این توافق به صورت یک قرارداد هم به شورا بیاید تا قید شدن شروط شورا در آن تائید شود.

وی با اشاره به اینکه جزئیات مورد نظر اعضای شورا در این قرارداد مورد نظر قرار گرفته گفت: قرار بود ۹۰ درصد به صورت بوستان در آمده و در اختیار عموم باشد که به این موضوع در قرارداد اشاره شده و همچنین قرار بود مهلت ساخت دو ساله‌ای تدوین شود که این موضوع هم مد نظر قرار داده شده است.

قائم مقام شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری با اشاره به اینکه این قطعه در طرح بلوار پیامبر اعظم(ص) به صورت فضای سبز دیده شده افزود: در واقع شکل‌گیری ۱۰ درصد کاربری هم در چارچوب ضوابط است و با این روش می‌توانیم از ظرفیت طرف قرارداد برای ساخته شدن یکی از قطعات بلوار پیامبر اعظم(ص) استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه ماهیت این دو مصوبه با یکدیگر متفاوت است، گفت: در مصوبه قبل حق ورود شهرداری به این موضوع را داده‌ایم و بار دوم مطرح شدن این موضوع در صحن شورا به این خاطر بود که از قید شدن شروط شورا مطمئن شویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر به اصل موضوع نمی‌توانیم خدشه‌ای وارد کنیم چرا که تصویب شده اما اگر نیاز به اصلاح وجود داشته باشد می‌توانیم وارد شویم.

تهدیدی انگیزشی برای مدیران شهرداری

وحید شایسته نیک، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم اظهار داشت: در شأن شورا نیست که یک بار موضوعی را تصویب و بار دیگر رد کند.

وی با اشاره به اینکه مدیران شهرداری در این مدت بر اساس مصوبه شورا روی این پرونده کار کرده‌اند، افزود: این رویه انگیزه را برای تلاش از مدیران شهرداری سلب می‌کند و خوب است مخالفان دلایل خود را مطرح کنند.

دو نفر از اعضای شورای شهر اعلام کردند که توضیحات رئیس کمیسیون را درباره این لایحه خوب متوجه نشده‌اند و علت رأی ندادنشان همین بوده است.

در نهایت این لایحه با رأی مجدد اعضای شورای اسلامی شهر دوباره به کمیسیون رفت تا پس از یک بار بررسی باز مطرح شود.

موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، رأی‌گیری برای عضویت دو نفر از اعضای شورای شهر در دو کمیسیون بود.

الهام ارجمند و حسین فاکر، دو عضو شورای شهر قم در جلسه رأی‌گیری هیئت رئیسه برای عضویت در هیچ کمیسیون رأی نیاورده بودند که این موضوع موجب اعتراض این دو نفر شده بود.

به دلیل اشکال قانونی عدم عضویت اعضای شورا در کمیسیون‌های تخصصی، در جلسه یکصد و نود هشتم، دو نفر از اعضای شورای شهر از کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه انصراف دادند و الهام ارجمند عضو کمیسیون فرهنگی و حسین فاکر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شد.

از دیگر موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، لایحه اعمال ماده ۱۰۱ بر یکی از زمین‌های شهر بود که در گذشته هم به شورا آمده بود اما به دلیل تعبیه کردن کوچه‌های هشت متری، اعضای شورای شهر قم به آن رأی ندادند.

ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم از مخالفان کوچه‌های هشت متری تعبیه شده در این طرح بود.

با این حال مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به اینکه کوچه‌های اطراف هشت متری هستند، عریض کردن این معبر را غیر منطقی می‌دانست.

غلامرضا جان‌قربان، سرپرست امور شهرسازی شهرداری قم که در این جلسه حضور داشت با اشاره به اینکه طبق ضوابط شهرسازی کوچه هشت متری ایرادی ندارد گفت: مشاور شهرسازی این طرح را مطالعه کرده و تشخیص داده که کوچه هشت متری کافی است.

وی افزود: اگر قرار باشد به عرض این معبر اضافه شود، بارگذاری بیشتر شده و باید تعداد طبقات مجاز را بالا ببریم.

سرپرست امور شهرسازی شهرداری قم در پاسخ به یکی از اعضای شورای شهر قم درباره ساخت وساز بیش از دو طبقه در این کوچه‌های هشت متری گفت: در طرح تفصیلی جدید در مناطق دو، ۳ و ۶ امکان بلندمرتبه‌سازی وجود دارد اما متقاضی برای این کار نیست.

در نهایت این لایحه خلاف مصوبه کمیسیون تصویب نشد و پیشنهاد افزایش معابر، مورد تائید اعضای شورای شهر قم قرار گرفت.