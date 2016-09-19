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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۵۹

جام جهانی فوتسال - کلمبیا؛

ناظم الشریعه: بدون ترس به مصاف برزیل می‌رویم

ناظم الشریعه: بدون ترس به مصاف برزیل می‌رویم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران می‌گوید تیمش بدون ترس به مصاف برزیل در مرحله بعدی مسابقات جام جهانی خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه در نشست خبری درباره تساوی تیم ملی فوتسال ایران مقابل آذربایجان در جام جهانی، گفت: تیم آذربایجان بسیارخوب بود. از ابتدای این مسابقات بازی هایش را زیر نظر داشتیم و در بازی برابر این تیم برنامه های خاص خود را به مرحله اجرا گذاشتیم. ضمن اینکه با دانش و علم کافی به میدان آمدیم.

وی در ادامه بیان کرد: در این دیدار، فوتسال زیبایی را ارائه و حریف را تحت تاثیر قرار دادیم. این تیم بازیکنان تکنیکی منحصر به فرد دارد و توانستند مقابل تاکتیکی تیمی ما دوام بیاورند. ضمن اینکه ما موقعیتهای بسیاری را از دست دادیم و اگر آن موقعیتها به گل تبدیل می شد، اکنون نتیجه بسیار متفاوت بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال درباره بازی برابر برزیل تصریح کرد: با تیم های بزرگ و خوب همیشه بازیهای خوب و جذابی را ارائه می دهیم و بدون ترس به میدان می‌رویم و توانایی های خود را به نمایش می گذاریم.

ناظم الشریعه در پاسخ به این سئوال که چرا تیم ایران برای روی آوردن به پاور پلی (استفاده از ۵ بازیکن درون زمین بدون حضور دروازه بان) دیر اقدام کرد؟ گفت: این تکنیک یک ریسک بود و فکر می کردیم می توانستیم به گل برتری برسیم. در دقایق آخر به این موضوع روی آوردیم و متاسفانه نتوانستیم موقعیت های بی شماری که نصیبمان شد را به گل تبدیل کنیم. به آذربایجان تبریک می گویم و امیدوارم در بازیهای پیش رو موفق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال ایران با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم گروه F مسابقات جام جهانی به مرحله یک هشتم نهایی رفت و در این مرحله باید بامداد پنجشنبه به مصاف برزیل برود.

کد مطلب 3773249

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