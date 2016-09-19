به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه در نشست خبری درباره تساوی تیم ملی فوتسال ایران مقابل آذربایجان در جام جهانی، گفت: تیم آذربایجان بسیارخوب بود. از ابتدای این مسابقات بازی هایش را زیر نظر داشتیم و در بازی برابر این تیم برنامه های خاص خود را به مرحله اجرا گذاشتیم. ضمن اینکه با دانش و علم کافی به میدان آمدیم.

وی در ادامه بیان کرد: در این دیدار، فوتسال زیبایی را ارائه و حریف را تحت تاثیر قرار دادیم. این تیم بازیکنان تکنیکی منحصر به فرد دارد و توانستند مقابل تاکتیکی تیمی ما دوام بیاورند. ضمن اینکه ما موقعیتهای بسیاری را از دست دادیم و اگر آن موقعیتها به گل تبدیل می شد، اکنون نتیجه بسیار متفاوت بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال درباره بازی برابر برزیل تصریح کرد: با تیم های بزرگ و خوب همیشه بازیهای خوب و جذابی را ارائه می دهیم و بدون ترس به میدان می‌رویم و توانایی های خود را به نمایش می گذاریم.

ناظم الشریعه در پاسخ به این سئوال که چرا تیم ایران برای روی آوردن به پاور پلی (استفاده از ۵ بازیکن درون زمین بدون حضور دروازه بان) دیر اقدام کرد؟ گفت: این تکنیک یک ریسک بود و فکر می کردیم می توانستیم به گل برتری برسیم. در دقایق آخر به این موضوع روی آوردیم و متاسفانه نتوانستیم موقعیت های بی شماری که نصیبمان شد را به گل تبدیل کنیم. به آذربایجان تبریک می گویم و امیدوارم در بازیهای پیش رو موفق باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال ایران با ۴ امتیاز به عنوان تیم سوم گروه F مسابقات جام جهانی به مرحله یک هشتم نهایی رفت و در این مرحله باید بامداد پنجشنبه به مصاف برزیل برود.