کاوشهای باستان شناسی معدن تاریخی چهرآباد زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از میراث فرهنگی استان زنجان، ابوالفضل عالی افزود: سومین فصل کاوش در معدن تاریخی چهرآباد با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و موزه و دانشگاه "روهر" بوخوم آلمان از اواخر شهریور آغاز شد.

وی با بیان اینکه اقدامات پژوهشی و علمی در سه بخش و حوزه کاوشهای باستان شناسی – معدن – مطالعات میان رشته ای و بررسی مطالعات محیطی انجام می شود، افزود: کاوشهای باستان شناسی معدن تاریخی نمک به منظور دست یابی به لایه های قدیمی تر از دوره هخامنشی انجام می شود.

سرپرست هیئت ایرانی هیئت مشترک پژوهشی در معدن تاریخی نمک چهرآباد زنجان تصریح کرد: در راستای مطالعات محیطی، بررسی زمین باستانشناسی محدوده اطراف معدن نمک تاریخی چهرآبد زنجان مورد توجه بیشتر گروه پژوهش مشترک ایران و آلمان خواهد بود.

عالی متذکر شد: هیئت آلمانی این فصل از کاوش، متشکل از متخصصین باستان شناسی – گیاه شناسی – زمین شناسی و متخصصین ژئو فیزیک می باشند.این فصل از کاوش به مدت دو ماه به طول خواهد انجامید.

معدن تاریخی چهرآباد زنجان یکی از قدیمی ترین معادن نمک در جهان می باشد. تا کنون بقایای شش مومیایی طبیعی از آن به دست آمده، که قدیمی ترین مومیایی به دست آمده، مرد نمکی شماره ۴ می باشد که ۱۵ سال سن دارد و با قدمتبیش از ۲۳۰۰ سال مربوط به دوره هخامنشی می باشد.