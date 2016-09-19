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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۵

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

جشن «ولایت علوی »در ۴۲ بقعه متبرکه زنجان برگزار می شود

جشن «ولایت علوی »در ۴۲ بقعه متبرکه زنجان برگزار می شود

زنجان- معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: جشن «ولایت علوی، اکمال دین نبوی» در۴۲ بقعه متبرکه زنجان برگزار می شود.

حجت الاسلام  محمود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  جشن «ولایت علوی، اکمال دین نبوی» در۴۲ بقعه متبرکه استان زنجان برگزار می شود، افزود: این جشن‌ها با هدف ترویج فرهنگ غدیر و فرهنگ ولایی و تعمیق اعتقادات عمومی مردم برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: برگزاری جشن در مساجد و امامزاده ها، سخنرانی ، تجلیل از سادات، برگزاری همایش بانوان ولایی، مدیحه‌سرایی و شعرخوانی، برپایی نمایشگاه، برپایی خیمه‌های معرفت، برگزاری ویژه برنامه عید غدیر در قالب قرائت میثاق‌نامه ولایی و تجدید عهد و پیمان با ولایت و امامت از برنامه های این روز است. 

محمدی هدف از اجرای این برنامه‌ها را  ترویج فرهنگ ولایت‌پذیری در جامعه اعلام کرد و افزود: دهه ولایت در برگیرنده ۲ عید بزرگ مسلمانان است و در این میان باید لزوم  ولایت پذیری از ولایت فقیه در جامعه تبیین و ترویج شود.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر دشمنان در تلاش هستند بین مردم  و ولایت فقیه تفرقه و جدایی بیندازند ولی نقشه شوم دشمنان در نطفه خنثی می شود و مردم همیشه حامی ولایت فقیه هستند و خواهند بود. 

محمدی افزود: باید فرهنگ دینی در جامعه به خوبی تبیین شود چر که دشمن بیش از گذشته نگاه به نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. 

کد مطلب 3773258

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