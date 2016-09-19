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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

مدیر کل ورزش و جوانان ایلام خبر داد:

پرداخت ۹ هزار فقره تسهیلات ازدواج به زوج های ایلامی

پرداخت ۹ هزار فقره تسهیلات ازدواج به زوج های ایلامی

ایلام -مدیر کل ورزش و جوانان ایلام گفت: پارسال ۹ هزار فقره تسهیلات ازدواج به زوج های دارای شرایط در این استان پرداخت شده است.

بهروز حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  هفت هزار زوج نیز هم اکنون مدارک خود را به بانک های عامل تحویل داده و در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

وی یادآور شد: از مجموع جمعیت ۵۸۰ هزار نفری ایلام حدود ۳۸ درصد را جوانان تشکیل می دهند که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از این تعداد همچنان مجرد هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان ایلام تاکید کرد: امیدواریم با بهبود فضای کسب و کار و زمینه سازی اشتغال برای جوانان در این محدوده سنی شاهد ازدواج آنان باشیم.

حیدرزاده اضافه کرد: سنت موکد ازدواج مورد تاکید ائمه اطهار علیهم الاسلام بوده و بزرگان دینی نیز بر زمینه سازی شرایط ازدواج آسان و بدور از تجمل همواره تاکید کرده اند و خانواده ها نیز باید با کاستن از هزینه های غیر ضرور شرایط را به به خانه بخت رفتن فرزندان خود فراهم کنند.

کد مطلب 3773260

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