کتاب «نگرشی در مسئله سبک زندگی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نگرشی در مسئله سبک زندگی» سومین مجموعه از سری کتابک‌های نشر «تمدن نوین اسلامی» شامل گفتارهایی از«حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدمهدی میرباقری» منتشر شد.

این متن حاصل ترکیب و بازنویسی دو سخنرانی استاد سید محمد مهدی میرباقری در موضوع سبک زندگی است که در آبان ۱۳۹۱ و اردیبهشت ۱۳۹۳ ارائه شده است؛ البته نکته های کوتاهی در تکمیل این دو سخنرانی، و نیز عبارت هایی برای توضیح بیشتر مطالب (که در کادرهای جدا آورده شده اند) به متن افزوده شد.

در مقدمه کتاب آمده است: یکی از موضوعات مهمی که مقام معظم رهبری (دام ظله) بر آن تأکید کرده اند، آسیب شناسی سبک زندگی موجود و طراحی سبک زندگی اسلامی بوده است. از نگاه معظم له پیشرفت همه جانبه و تمدن سازی نوین اسلامی، از دو بخش ابزاری (صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار ا سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی و...) و حقیقی (موضوعات سبک زندگی از قبیل سبک ازدواج، نوع مسکن، الگوی مصرف، نوع خوراک، نوع تفریحات و ...) تشکیل می‌شود.

انقلاب اسلامی در بخش ابزاری پیشرفت‌های زیادی داشته است؛ ولی در بخش اصلی تمدن سازی اسلامی یعنی سبک زندگی، موفقیت چشمگیری نداشته و اگر انقلاب اسلامی در این بخش، پیشرفت جدی نکند، نمی تواند رستگاری به ارمغان بیاورد و امنیت و آرامش روانی به ملت مسلمان ببخشد؛ همچنان که در دنیای غرب علیرغم پیشرفت های ظاهری چنین اتفاقی نیفتاده و رستگاری و امنیت روانی ایجاد نشده است.

لازم به ذکر است که کتاب « نگرشی در مسئله سبک زندگی» به کوشش حسن نوروزی در ۴۴ صفحه در قطع جیبی تدوین شده و از سوی انتشارات تمدن نوین اسلامی، وابسته به فرهنگستان علوم اسلامی قم، با قیمت ۱۵۰۰ تومان و در تیراژ ۱۱۰۰ عدد، چاپ و روانه بازار شده است.

علاقه مندان می توانند این کتاب را از انتشارات تمدن نوین اسلامی به آدرس قم، خیابان دورشهر، انتهای کوچه۲۱، پلاک۱۴ و شماره تلفن ۰۹۱۰۴۶۴۶۲۱۲ تهیه نموده و یا برای خرید اینترنتی به سایت اینترنتی انتشارات، به آدرس http://nicbook.org مراجعه نمایند.

