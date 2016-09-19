۸ نیروی پلیس افغانستان در حمله هوایی آمریکا کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، در حمله هواپیماهای نیروهای آمریکایی به شهر «ترینکوت» در ولایت ارزگان هشت تن از نیروهای پلیس افغانستان کشته شدند.

گزارشها حاکی از آن است که هواپیماهای آمریکایی مقر نیروهای پلیس در شهر ترینکوت را هدف قرار داده است. تاکنون مقامات دولت افغانستان و آمریکا در این مورد اظهار نظری نکرده اند.

لازم به ذکر است «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش طی حکمی اختیارات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را افزایش داده است تا آنها بتوانند در درگیری با اعضای طالبان آزادی عمل بیشتری داشته باشند.

از سویی «حامد کرزای» رئیس جمهور پیشن افغانستان در اعتراض شدید اللحنی به دولت آمریکا گفته بود: واشنگتن نباید سیاست ارباب رعیتی را در مورد افغانستان در پیش بگیرد و به حاکمیت این کشور احترام بگذارد.