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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

سرمدی در ملاقات با معاون وزیر خارجه ارمنستان:

ایران آماده همکاری‌های گسترده با ارمنستان است

ایران آماده همکاری‌های گسترده با ارمنستان است

قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان گفت: ایران در امتداد سیاست اصولی همکاری نزدیک و دوستانه با همسایگان خود، آمادگی کامل دارد تا روابط و همکاری های خود را با ارمنستان گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، «شاوارش کوچاریان» معاون وزارت خارجه ارمنستان در جریان سفر به تهران، بعد از ظهر یکشنبه با مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این ملاقات سرمدی ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور، گفت: ایران در امتداد سیاست اصولی همکاری نزدیک و دوستانه با همسایگان خود، آمادگی کامل دارد تا روابط و همکاری های خود را با ارمنستان در زمینه های انرژی، حمل و نقل و ترانزیت، صنعت و تجارت گسترش دهد.

وی برقراری صلح و ثبات در منطقه را برای تمامی کشورهای منطقه مهم و سودمند معرفی و ابراز امیدواری کرد اختلافات موجود منطقه ای با توسل به گفتگو و شیوه های دیگر مسالمت‌آمیز هر چه زودتر حل و فصل شود.

در این دیدار کوچاریان نیز ضمن ابراز خرسندی از سیاست های دوستانه ایران، از گسترش روابط با ایران در زمینه های مختلف استقبال و تاکید کرد: امید است با تعامل و همکاری نزدیک‌تر بتوانیم روابط دو جانبه را در زمینه های مختلف به سطح مناسبی برسانیم.

معاون وزارت خارجه ارمنستان خاطرنشان کرد: سیاست های بلندمدت کشورش با تغییر دولت ها عوض نشده و ارمنستان همچنان به دنبال اجرایی کردن توافقات قبلی و رسیدن به توافقات جدید با ایران برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه در زمینه های مختلف است.

کد مطلب 3773265
محمد مهدی ملکی

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