بازار فروش برای مرغ قطعه بندی شده منجمد درزنجان فراهم نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رستمخانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران،افزود: کیفیت گوشت مرغ منجمد به حفظ زنجیره سرما در روند ذخیره سازی بستگی دارد به طوری که با حفظ این زنجیره سرما کیفیت گوشت مرغ منجمد با مرغ گرم برابری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مرغ پس از خروج از سیستم بسته بندی از کشتارگاه بلافاصله وارد فرآیند سیستم انجماد می شود، تصریح کرد: گوشت مرغ در سیستم انجماد به منظور رسیدن به نقطه انجماد مورد نظر مراحل مختلفی را طی کرده و پس از فریز شدن، نقطه انجماد مرغ توسط دستگاه هایی اندازه گیری می شود.

رستمخانی افزود: در صورت حفظ زنجیره سرما در گوشت مرغ منجمد می توان به راحتی آن از ۶ ماه تا یک سال نگه داری کرده و از نظر کیفیت هم تفاوتی با مرغ گرم نخواهند داشت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با تاکید بر لزوم فرهنگسازی مصرف گوشت مرغ منجمد در بین خانوارها عنوان کرد: در حال حاضر در زنجیره تولید گوشت مرغ در استان زنجان انجماد مرغ قطعه بندی شده نیز در دستور کار قرار گرفته به طوری که در این راستا ابتدا مرغ قطعه بندی شده و سپس مراحل انجماد را طی می کند.

رستمخانی با اشاره به اینکه انجماد مرغ قطعه بندی شده دارای مزیت نسبی نسبت به انجماد مرغ کامل است، بیان داشت: ممکن است امکان پخت مرغ کامل برای خانوارها فراهم نباشد و خانوارها در چنین شرایطی برای استفاده از مرغ منجمد برای جداکردن قسمت های مورد نیاز به ناچار انجماد مرغ کامل را از بین برده و مابقی آن را مجددا منجمد کنند که در این صورت ممکن است از کیفیت گوشت مرغ قدری کاسته شود. لذا با انجماد مرغ قطعه بندی شده این مشکل این نیز قابل حل است.

وی با اشاره به اینکه شرکت «سبز دشت» در استان زنجان در حال حاضر آمادگی عرضه مرغ قطعه بندی شده به صورت منجمد به میزان نیاز در بازارهای استان را دارد، تصریح کرد: صادرات مرغ منجمد قطعه بندی شده نیز هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

رستمخانی با بیان اینکه در حال حاضر فعلا بازار فروش مناسبی برای مرغ قطعه بندی شده منجمد در استان زنجان فراهم نشده است، افزود: تهران و استان های شمالی هم اکنون بازار مصرف مرغ قطعه بندی شده منجمد را تشکیل می دهند و در زنجان نیز در صورت هماهنگی با صنف مرغ فروشان امکان عرضه این محصول وجود دارد.

وی افزود: شرکت سبز دشت جزو یکی از زنجیره های تولید گوشت مرغ در استان زنجان و کشور محسوب می شود به طوری که علاوه بر حلقه های تولیدی از مرغ اجداد تا مرغ پرواری، دارای کارخانجات تامین دام، کشتارگاه و قطعه بندی مرغ بوده و محصول نهایی خود را نیز به صورت مرغ درسته و قطعه بندی شده در هر دو حالت گرم و منجمد عرضه می کنند.