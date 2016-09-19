عده ای با تحریف تاریخ به دنبال کاهش توان نظامی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی شامگاه یکشنبه در جلسه بصیرتی با موضوع جهادکبیر که در حسینیه شهدای سپاه شهرضا برگزار شد، با اشاره به معنا و تفسیر جهاد کبیر، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در این باره تفسیری را ارائه کرده اند که جهاد کبیر به ایستادگی در برابر افرادی که می خواهند نظم نوین جهانی را به جای نظم واقعی به مردم معرفی کنند تعبیر شده است.

وی در این زمینه به ایستادگی مردم ایران اشاره داشت و آنها را الگویی برای آزادی خواهی دانست و گفت: از آنجائیکه آمریکا به توان دفاعی و نظامی ما به خوبی آگاه است، در ادعاهای خود مطرح کرده که امکان تقابل نظامی ایران و آمریکا کمتر از سه درصد است.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران ادامه داد: برخی در داخل کشور حقایق تاریخی را به درستی برای مردم تبیین نمی کنند و از همین رو قصد دارند با دروغ پردازی مردم را از ادامه مسیر انقلاب منحرف کنند.

وی با اشاره به اینکه این عده با تحریف تاریخ، کم کردن توان نظامی کشور را دنبال می کنند، افزود: فرد و تفکری که اعتقاد دارد دو طرف جنگ در سوریه، باطل است، در برابر جبهه انقلاب ایستاده است.

صفار هرندی بیان داشت: برخی در داخل اعتقاد دارند که انقلاب اسلامی تنها روش برای سرنگونی حکومت طاغوت بود اما اکنون دیگر نمی توان با روحیه انقلاب کشور را اداره کرد.

وی با تاکید بر لزوم حفظ روحیه انقلاب در کشور، اظهار داشت: اگر انقلاب از ادبیات سیاسی نظام ما جدا شود، کشور به بلای تجزیه و غارت دارایی ها به دست دشمنان دچار می شود.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران با نقد این تفکر که برای دوری از انزوا در جهان باید با رژیم صهیونیستی هم رابطه برقرار کنیم، افزود: این عده اعتقاد دارند که مدیریت کشور از مناسبات جهانی متاثر است و باید بدون روحیه انقلاب کشور را اداره کنیم.

وی با نقد برخی تفکرات غربی در خصوص اقتصاد نیز افزود: تفکر غربی اعتقاد دارد برای تنظیم بازارها و حفظ سود می توان مواد غذایی و داروها را به دریا ریخت در حالی که میلیون ها نفر در جهان در حال حاضر در گرسنگی به سر می برند.

صفر هرندی با تاکید بر جنبه عدالت اجتماعی در انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تصریح کرد: عدالت محوری انقلاب اسلامی چنین موضوعی را نمی پذیرد.