۱۰۰۰موقوفه در دامغان وجود دارد/ کمبود وقف قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی میرکو صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه استان سمنان در دامغان، بیان داشت: خوشبختانه مردم دامغان نسبت به موقوفات توجه ویژه ای دارند اما تنوع نیات به خصوص درباره فعالیت های قرآنی می بایست افزایش یابد.

وی افزود: ترویج موقوفات قرآنی راهی برای ترویج و اشاعه فرهنگ قرآن و سبک زندگی اسلامی در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان است که نهادهای فرهنگی می بایست درباره این امر اطلاع رسانی کنند.

وقف به ارتقای فرهنگ جامعه کمک می کند

رئیس اوقاف دامغان با بیان اینکه ترویج فرهنگ وقف به ارتقاء شرایط اقتصادی نیازمندان کمک شایانی می کند، گفت: روحانیان و مبلغان در آستانه ماه محرم نقش ویژه ای در ترویج و اطلاع رسانی آثار و برکات ویژه وقف در بین اقشار مختلف جامعه دارند.

میرکو با بیان اینکه ایجاد وقف به ارتقای سطح فرهنگی جامعه کمک می کند، بیان داشت: ایجاد موقوفات با نیات جدید مانند موقوفات درمانی، بهداشتی، قرآنی، مدرسه سازی و ... می تواند در ارتقاء وضعیت زندگی آحاد مردم در جای جای ایران اسلامی موثر باشد.

وی افزود: امروز دشمنان با هجمه سنگین خود، جوانان ما را مورد تهدید قرار می دهند که پناه آوردن به قرآن کریم در سایه موقوفات این بخش، می تواند یکی از راه های مقابله با این هجمه باشد.

۴موقوفه جدید در دامغان ثبت شد

رئیس اوقاف و امور خیریه دامغان همچنین از ایجاد چهار موقوفه جدید در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: باید تعداد موقوفات این شهرستان افزایش یابد.

میرکو افزود: وقف ذاتا و از لحاظ ماهیت امری میمون و خجسته است اما باید توجه داشت که ثبت تنها چهار موقوفه در دامغان آماری بسیار کم است که باید با همراهی آحاد جامعه افزایش یابد.

وی در پایان بیان داشت: مردم متدین و خداجوی دامغان در برگزاری فرایض و مراسم ویژه مذهبی مانند رمضان، فاطمیه، محرم، صفر و ... سبقه ای روشن و کم نظیر دارند و با توجه به ترویج کاشت و برداشت محصول پسته در این شهرستان می تواند به افزایش تعداد موقوفات این شهرستان امیدوار بود.