«۳۶۰درجه» به شبکه نمایش خانگی آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «۳۶۰ درجه» ساخته سام قریبیان و تهیه کنندگی فرامرز قریبیان در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

در این فیلم میلاد کی مرام، امیر آقایی، بهاره رهنما، مسعود فروتن، بابک کریمی، ناصر آقایی، پریناز ایزدیار، حسین سلیمانی، رضا رویگری، حامد مدرس، احسان کرمی، میترا حجار و حبیب اسماعیلی نقش آفرینی کرده اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جاوید مرد جوانی است که به جرم حمل مواد مخدر دستگیر می شود و به تحمل ۳ سال حبس محکوم می شود وی پس از طی شدن دوران محکومیتش، آزاد می شود و به دنبال انتقام از کسانی که او را وارد این جریان کرده اند می رود اما...

دی وی دی فیلم «۳۶۰ درجه» شامل پشت صحنه، گالری عکس های فیلم، صدای استریو دوباند و صدای دالبی ۵:۱ است که در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.