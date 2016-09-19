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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳

چهارشنبه برگزار می شود؛

رونمایی نماهنگ «حریم» کویتی‌پور درخبرگزاری مهر

رونمایی نماهنگ «حریم» کویتی‌پور درخبرگزاری مهر

نماهنگ «حریم» با موضوع شهدا و رزمندگان گرانقدر مدافع حرم چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه در تالار اجتماعات خبرگزاری مهر رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «حریم» با موضوع  شهدا و رزمندگان گرانقدر مدافع حرم و صدای غلامعلی کویتی پور ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه در تالار اجتماعات خبرگزاری مهر رونمایی می شود.

این نماهنگ که به تهیه کنندگی سازمان فضای مجازی «سراج» و موسسه فرهنگی هنری «دلصدا» به عنوان مجری طرح تهیه و تولید شده در تاریخ یاد شده با حضور علیرضا آذر شاعر، بهنام صبوحی آهنگساز، محمود سراجی راوی، مهران علوی کارگردان و غلامعلی کویتی‌پور خواننده در تالار اجتماعات خبرگزاری مهر رونمایی خواهد شد.  

حضور علاقه مندان در این مراسم رونمایی آزاد است.

کد مطلب 3773286
علیرضا سعیدی

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