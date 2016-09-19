به گزارش خبرنگار مهر، نماهنگ «حریم» با موضوع شهدا و رزمندگان گرانقدر مدافع حرم و صدای غلامعلی کویتی پور ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه در تالار اجتماعات خبرگزاری مهر رونمایی می شود.

این نماهنگ که به تهیه کنندگی سازمان فضای مجازی «سراج» و موسسه فرهنگی هنری «دلصدا» به عنوان مجری طرح تهیه و تولید شده در تاریخ یاد شده با حضور علیرضا آذر شاعر، بهنام صبوحی آهنگساز، محمود سراجی راوی، مهران علوی کارگردان و غلامعلی کویتی‌پور خواننده در تالار اجتماعات خبرگزاری مهر رونمایی خواهد شد.

حضور علاقه مندان در این مراسم رونمایی آزاد است.