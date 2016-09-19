شناگر بلاروس برترین ورزشکار پارالمپیک شد/ورزشکارانی با ۷ و ۹ مدال

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از برزیل، در پایان پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک برزیل مدال‌های مختلفی توزیع شد اما در این میان ورزشکاران شنا با کسب بیشترین مدال‌ها، عناوین برترین نفرات حاضر در مسابقات را هم از آن خود کردند.

ایهار بوکی ورزشکار ۲۲ ساله بلاروسی حاضر در مسابقات با کسب هفت مدال از جمله ۶ طلا و یک برنز، عنوان برترین ورزشکار حاضر در مسابقات برزیل را از آن خود کرد. این ورزشکار جوان در پارالمپیک لندن ۵ طلا و یک نقره گرفته بود.

ماکسیم کریپاک اوکراینی با کسب هشت مدال شامل ۵ طلا و ۳ نقره در رده دوم برترین ورزشکاران حاضر در رقابتهای برزیل قرار گرفت. لوگنی بوگودایکوی اوکراینی نیز ۹ یعنی ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز به دست آورده است.

ونپال هوآنگ چینی در رشته شنای مردان نیز ۵ طلا و یک نقره کسب کرد و در رده سوم جدول برترین ورزشکاران از نظر رنگ مدالی قرار گرفت.

اما در میان ورزشکاران حاضر در این جدول رده بندی مدالی، لوگنی بوگودایکو اوکراینی و دانیل دیاس برزیلی هر دو با ۹ مدال شامل ۴ طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در زمره برترین ها بوده و در جمع مدالی بیشترین مدال را در تاریخ پارالمپیک ریو بدست آورده اند.

در میان ورزشکاران زن نیز تاتیانا مک فادن آمریکایی در رشته دوومیدانی ۶ مدال کسب کرد. وی ۴ طلا و ۲ نقره بدست آورد و در رده ششم جدول برترین های پارالمپیک ایستاد. این زن ۲۷ ساله با کسب این مدال‌ها جمع مدال‌های خود را در چهار دوره پارالمپیک به عدد ۱۵ رساند. وی در نوزادی به دلیل فلج بودن در یتیم‌خانه‌ای رها شده بود و هم‌اکنون یکی از قهرمانان پارالمپیک دنیا است.

دنیس دوربو اوکراینی هم با هشت مدال شامل ۳ طلا، ۳ نقره و دو برنز در رده نهم است.