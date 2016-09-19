انفجار در ایستگاه قطار «نیوجرسی» آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، این انفجار در ایستگاه قطار «الیزابت» نیوجرسی رخ داد، این انفجار در حالی به وقوع پیوست که در حال خنثی سازی بسته مشکوکی بود که در این ایستگاه قطار کشف شده بود.

اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است. روز گذشته منهتن در نیویورک شاهد انفجاری نسبتا قوی بود که منجر به مجروح شدن دستکم ۳۹ نفر شد و ساعاتی بعد از آن پلیس از کشف یک بسته مشکوک در این شهر خبر داد.

روز گذشته همچنین یک نفر در مینه سوتا با سلاح سرد به سمت مردم حمله کرد که در این حادثه هشت نفر زخمی شدند و گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.