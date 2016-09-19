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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

انفجار در ایستگاه قطار «نیوجرسی» آمریکا

انفجار در ایستگاه قطار «نیوجرسی» آمریکا

پس از انفجار روز گذشته در منهتن و حادثه تروریستی در «مینه سوتا» آمریکا، انفجاری دیگر این بار در «نیوجرسی» رخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، این انفجار در ایستگاه قطار «الیزابت» نیوجرسی رخ داد، این انفجار در حالی به وقوع پیوست که در حال خنثی سازی بسته مشکوکی بود که در این ایستگاه قطار کشف شده بود.

اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است. روز گذشته منهتن در نیویورک شاهد انفجاری نسبتا قوی بود که منجر به مجروح شدن دستکم ۳۹ نفر شد و ساعاتی بعد از آن پلیس از کشف یک بسته مشکوک در این شهر خبر داد.

روز گذشته همچنین یک نفر در مینه سوتا با سلاح سرد به سمت مردم حمله کرد که در این حادثه هشت نفر زخمی شدند و گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

کد مطلب 3773301
عبدالحمید بیاتی

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