به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر آیت‌الله مظاهری، حجت‌الاسلام‌ محمودرضا جمشیدی، مدیر حوزه علمیه خواهران سراسر کشور با آیت‌الله‌ مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان دیدار کرد.

آیت‌الله ‌حسین مظاهری در این دیدار اظهار داشت: گسترش حوزه‌های علمیه خواهران از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است و از توسعه کمی و کیفی آن قدردانی می‌شود.

وی افزود: حوزه علمیه خواهران علیرغم کمبود امکانات، خدمات درخشانی ارائه کرده که موجب افتخار نظام اسلامی و حوزه‌های علمیه است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان تاکید کرد: امداد و عنایت الهی به عنوان مهم‌ترین عامل پیشرفت و موفقیت در امور است.

آیت‌الله مظاهری ادامه داد: نیت خالص و سجایای اخلاقی مسئولان خدوم حوزه علمیه خواهران، موجب درخشندگی برنامه‌ها و اقدامات حوزه‌های علمیه خواهران شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به موفقیت روزافزون حوزه‌های علمیه و مخصوصاً حوزه علمیه خواهران، تصریح کرد: دعا برای استمرار خدمات ارزشمند حوزه‌های علمیه خواهران، یک وظیفه همگانی است و امیدواریم با لطف و عنایت پروردگار عالم، افتخارآفرینی این حوزه‌های مقدسه بیش از گذشته شود.

در این دیدار همچنین حجت‌الاسلام جمشیدی گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حوزه‌های علمیه خواهران ارائه کرد.