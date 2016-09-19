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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۰۰

معاون میراث فرهنگی کشور:

موزه باید حقیقت تاریخ را به شکلی اصیل به مردم نشان دهد

موزه باید حقیقت تاریخ را به شکلی اصیل به مردم نشان دهد

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: هدف ما در مجموعه‌ها موزه است و موزه باید حقیقت تاریخی را دقیقا به همان شکلی که بوده نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور در مراسم افتتاح موزه سینمای نیاوران اظهار داشت: افتتاح این موزه به عنوان سینمایی که در زمان پهلوی وجود داشته و از آن استفاده می کردند با هدف آشنایی عموم مردم با این دوره از تاریخ معاصر کشور کار بسیار ارزشمندی است.

وی افزود: خوب است مردم بدانند که این فضا در آن زمان به چه شکلی بوده و چیدمان اشیا و آثار موجود در این فضا و تمام تاریخی که اینجا اتفاق افتاده را ببینند و از این جهت که به سیستم موزه ای نیاوران متصل شد بسیار مهم و ارزنده است.

همچنین محمدرضا کارگر، مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی در این مراسم اظهار داشت: تلاش نظام موزه داری و رسالت ما در زمانی که یک مجموعه همچون کاخ تبدیل به موزه می شود این است که تمام فضاها را به شکل اولیه خود درآوریم و در معرض دید علاقه مندان قرار دهیم و به هیچ عنوان نباید از این فضاها برای مسائل روزمره استفاده شود و عملکرد گذشته خود را نداشته باشند.

وی افزود: امروز باید تمام فضاهای موزه ها اعم از سعدآباد، نیاوران و گلستان را به این سمت ببریم و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که یکی از فضاهایی که در گذشته چنین کارکردی را نداشته و برای بازدید مردم آماده نبوده و برای برنامه هایی همچون برگزاری جلسات و نشست ها از آن ها استفاده می شد کارکردی پیدا کرده که هدف موزه ها است و همان نمایش تاریخ با حفظ اصالت فضا و چیدمان آثار می باشد.

مدیر کل موزه ها خاطر نشان کرد: باید مطالعات جامع خود را ادامه دهیم و مکان هایی که مورد بازدید مردم قرار می گیرد را با توجه به اسناد و مدارکی که وجود دارد کاملا به شکل اولیه خود طراحی و چیدمان کرده و در معرض دید قرار دهیم و تلاش کنیم تا همه چیز در مجموعه کاخ ها به همان شکلی که بوده حفظ شود.

وی تصریح کرد: همچنین باید تلاش کنیم با توجه به  دانسته ها و علوم حفاظتی که وجود دارد این مجموعه ها را به خوبی برای نسل های آینده حفاظت و نگهداری کنیم.

کد مطلب 3773312

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