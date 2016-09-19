حیا فرصت کمی برای بروز در فضای مجازی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع نقش روحانیت و طلاب در فضای مجازی با حضور سید محمد حسینی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از شبکه رادیوگفتگو پخش شد.

سید محمد حسینی در ابتدای این برنامه با تاکید بر اینکه باید این واقعیت را پذیرفت که تاثیر فضای مجازی بر دنیای واقعی هر روز بیشتر از روز قبل می شود، گفت: کاربران فضای مجازی در کشورمان بسیار زیاد است و در همین راستا عده ای سازمان دهی شده و حساب شده دارند روی این مسئله کار می کنند. اینطور نیست که فکر کنیم اتفاقاتی دارد در فضای مجازی رخ می دهد.

وی به سرمایه گذاری عظیم در این حوزه برای مقابله با اسلام و پیامبر(ص) اشاره کرد و افزود: در کنار این فضای مجازی، شبکه های متعدد ماهواره ای فارسی زبان نیز راه اندازی شده است. دشمنان در فضای مجازی در مورد ایمان، اخلاق و اراده جوان ایرانی که قدرت نرم ایران محسوب می شود و در دوارن دفاع مقدس و انقلاب خودش را به خوبی نشان داده است، کار می کنند و آن را هدف قرار داده اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه هدف اصلی دشمنان سست کردن ایمان راسخ در جوان است، اظهار داشت: این سست کردن اعتقاد، در قالب سئوالات متعدد و متنوع مطرح می شود. یکی دیگر از راه هایی که دشمنان می خواهند پاک دامنی و عفت جوانان ما را از بین ببرند، گسترش تصاویر مستهجن در قالب اشعار، طنز ، رمان و دیگر شیوه هایی است که ترویج داده می شود.

وی با تصریح بر اینکه در فضای مجازی حیا کمتر فرصت حضور پیدا می کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه افراد در آنجا یکدیگر را نمی شناسند، مجالی پیش می آید تا ایشان که در فضای واقعی، محدودیت هایی برای خودشان در نظر می گیرند، در فضای مجازی محدودیتی برای خودشان قائل نشوند و هر چه می خواهند انجام دهند. جوان ها وقتی به بعضی مسائل معتاد می شوند، کار دشوار می شود و به تدریج اخلاق و سبک زندگی آنها دچار تاثیر می شود.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان داشت: در واقع کاربران فضای مجازی در ایران، خودشان تولید کننده فکر و اندیشه نیستند و بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرند و به همین جهت وقتی دیگران حساب شده برخی پیام ها و فیلم ها را ارسال می کنند، تحت تاثیر قرار می گیرند.

برنامه گفتگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ از شبکه رادیو گفتگو پخش می شود.