برگزاری رژه باشکوه ارتش در۴ شهرستان/ نمایش جدیدترین تجهیزات دفاعی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منوچهر کاظمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک عید غدیر به تشریح اهم برنامه‌های ارتش در هفته دفاع مقدس در استان پرداخت و اظهار داشت: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه رژه باشکوه نیروهای مسلح با محوریت ارتش جمهوری اسلامی ایران در کرمانشاه برگزار می‌شود.

امیرکاظمی افزود: رژه مقتدرانه ارتش در شهرستان‌های سرپل ذهاب، کرمانشاه، اسلام آبادغرب و قصرشیرین برگزار خواهد شد و در شهرستان کرمانشاه نیز این برنامه راس ساعت ۹ صبح در بلوار حضرت امام(ره) انجام می‌شود.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش با دعوت از عموم مردم برای دیدن رژه ارتش در روز چهارشنبه گفت: این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و آزادگان و با سخنرانی امام جمعه و استاندار کرمانشاه انجام خواهد شد.

امیرکاظمی در تشریح جزئیات برنامه رژه گفت: پرش چتربازان تیپ ۵۵ هوابرد، رژه یگان‌های پیاده و موتوری و نمایش آخرین و جدیدترین دستاورد در حوزه دفاع که قابل نمایش باشد ارائه خواهد شد.

این فرمانده ارتش با اشاره به نمایش تجهیزات یگان‌های پیاده، رزمی، توپخانه، مهندسی، پدافند هوایی، مخابرات، ش. م. ه در روز برگزاری رژه گفت: تجهیزات ساخت داخل است و نمایش سلاح و تجهیزات و خودرو را خواهیم داشت.

امیر کاظمی شرکت در میعادگاه‌های نماز جمعه با حضور نیروهای مسلح در سراسر استان، گلباران و غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان ممتاز نیروهای مسلح، تجلیل از خانواده‌های نیروهای مسلح را از دیگر برنامه‌های نزاجا در هفته دفاع مقدس برشمرد.

برگزاری رزمایش ارتش در منطقه غرب

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش تجلیل از سربازان نمونه ارتش را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز حجمعه این هفته توسط یکی از فرماندهان نیروهای مسلح انجام خواهد شد.

امیر کاظمی افزود: نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده دفاع از تمامیت ارضی انقلاب اسلامی هستند و رژه و نمایش سلاح و تجهیزات در روز چهارشنبه قطره‌ای از دریای بی‌کران تجهیزات و امکانات نیروهای مسلح است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش از برگزاری رزمایش ارتش در نیمه دوم سال خبر داد و گفت: این رزمایش در منطقه غرب و در استان برگزار خواهد شد.

امیر کاظمی با اشاره به تقدیم ۴۸ هزار آلاله ارتش در دوران دفاع مقدس گفت: از این تعداد ۴۶ هزار شهید از نیروی زمینی ارتش تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و در قرارگاه منطقه غرب ۷۸۰۰ شهید ارتش داریم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نیروی زمینی ارتش با اشاره به بیش از ۱۵۰ هزار جانباز سرافراز ارتش گفت: در هفته دفاع مقدس دیدار با خانواده‌ شهدای والامقام انجام خواهد شد.