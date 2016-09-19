۱۰ هزار نفر با سامانه صدای مشاور بهزیستی استان همدان تماس گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الوند صبح دوشنبه در بازدید مرکز مشاوره بهزیستی همدان با بیان اینکه مشاوره، گامی برای اتخاذ تصمیم صحیح به شمار می رود، گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۰ هزار نفر با سامانه صدای مشاور بهزیستی استان همدان تماس گرفته اند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان با بیان اینکه از این تعداد تماس بیش از ۳ هزار تماس در سه ماهه نخست و ۷هزار تماس در سه ماهه دوم انجام شده است، گفت: همین تعداد تماس موید اعتماد مردم به این مرکز است.

الوند با تاکید بر اینکه برای عمومی سازی این خدمات به برنامه ریزی مدون و اطلاع رسانی نیاز داریم، افزود: اجرای برنامه های پیشگیرانه از اولویت های اساسی بهزیستی استان همدان است و تقویت و گسترش سامانه صدای مشاور یکی از این اولویت هاست.

وی با اشاره به مبحث آسیب های اجتماعی و پیچیدگی جوامع، نیاز شهروندان به مشاوره را از نیازهای اساسی قلمداد کرد و گفت: برای گسترش خدمات مشاوره نیازمند فرهنگ سازی عمومی در این زمینه هستیم چراکه باور غالب افراد براین است که افراد دارای مشکل باید به مشاور و روانشناس مراجعه کنند در حالیکه اتخاذ تصمیم صحیح در همه زمینه ها با راهنمایی و مشاوره افراد مطلع و متخصص سهل تر بوده و نتیجه بهتری را به دنبال خواهد داشت.

الوند با بیان اینکه این مرکز با شش کابین فعال در هر شیفت و در مجموع ۱۲ کابین در دو نوبت صبح و عصر از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب آماده ارائه خدمات مشاوره ای به همشهریان است، افزود: برقراری تماس با این سامانه رایگان بوده و روانشناسان مستقر در مرکز پاسخگوی سئوالات تماس گیرندگان با موضوعات بالینی، کودک، تحصیلی، خانواده و غیره هستند.

مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: علاوه بر این مرکز یک مرکز مشاوره حضوری دولتی و ۱۵ مرکز مشاوره حضوری خصوصی در شهرستان همدان فعال است.