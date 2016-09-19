به گزارش خبرنگار مهر، محسن ولیئی در مراسم افتتاح اولین شعبه صندوق قرض الحسنه امداد در منطقه ۱۰ تهران افزود: مدتی قبل شعبه مرکزی این صندوق راه اندازی شد که امروز نیز در منطقه ۱۰ جیحون شاهد افتتاح صندوق قرض الحسنه امداد به نفع نیازمندان و مددجویان جامعه هستیم.

وی از افتتاح چهار شعبه دیگر در تهران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در شعبه ها قصد داریم وام های قرض الحسنه در قالب تحصیل، اشتغال، کارگشایی و ازدواج به نیازمندان و مددجویان پرداخت کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه مردم و خیرین می توانند با مراجعه به شعب صندوق قرض الحسنه سپرده گذاری کنند، تصریح کرد: سودی در این صندوق به آنها تعلق نمی گیرد و قصد ما احیای قرض الحسنه اسلامی است.

ولیئی تاکید کرد: با توجه به اینکه صندوق قرض الحسنه امداد عملیات ربوعی و شبه آن انجام نمی شود، در آینده به عنوان یک صندوق قرض الحسنه ممتاز و الگو شناخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مجوز صندوق از بانک مرکزی داده شده است، اظهار داشت: وام های پرداختی از یک تا ۲۰ میلیون تومان برای خوداشتغالی است و وامی که در این صندوق پرداخت می شود نیز با کارمزد ۲ درصد است که ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها به مددجویان کمیته امداد و مابقی به سایر نیازمندان تعلق می‌گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران همچنین در مورد کمک های جمع آوری شده در جشن عاطفه ها نیز بیان کرد: در مرحله اول این جشن که هفته گذشته برگزار شد، ۶۰۰ میلیون تومان جمع آوری و میان ۱۵ هزار دانش آموز تحت پوشش امداد توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه کمک ها تا پایان شهریور ماه توزیع می شود، تصریح کرد: البته دانش آموزانی که تحت پوشش نبوده، اما نیازمند هستند نیز از این کمک‌ها برخوردار خواهند شد.

ولیئی اظهار امیدواری کرد که در مرحله دوم جشن عاطفه ها که در مدارس برگزار خواهد شد، نیز کمک های جمع آوری شده نیز به ۲ میلیارد برسد.