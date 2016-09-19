به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس «مهد خلاقیت» توسط شبکه بین‌المللی پژوهش تئاتر برای کودکان و نوجوانان (ITYARN) در سال ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد. همزمان با این کنفرانس اعضای اسیتژ گرد هم می‌آیند و به ارائه‌ سمینار، سمپوزیوم‌، کارگاه‌ و ارائه مقالات خواهند پرداخت.

به گفته‌ مرکز اسیتژ ایران، ارائه مقالات و برگزاری کارگاه‌ها در دانشگاه کیپ تاون صورت خواهد گرفت. بر اساس همین گزارش این نخستین بار در تاریخ اسیتژ است که آفریقا میزبان اعضا و شرکت‌کنندگان خواهد بود.

این همایش به دنبال ارائه یک پلت‌ فرم برای محققان و هنرمندان برای باز کردن «تنش‌های جاسازی شده در یک تئاتر»، «ارزش‌های جهانی» و «میراث فرهنگی» است. به همین دلیل از چندی پیش فراخوانی منتشر شد که به محققان و مربیان و فعالان این عرصه امکان می‌داد تا به ارائه‌ مقالات و طرح برگزاری کارگاه آموزشی بپردازند. موضوع کلی برنامه «مهد خلاقیت» و موضوع‌های فرعی عبارتند از: «بررسی تبادلات بین فرهنگی و تنوع در تئاتر کودک و نوجوان در قرن ۲۱ هنجارها و ارزش‌های فرهنگی»، «درمان، آشتی، تغییر اجتماعی، صلح از طریق تئاتر»، «چالش‌های دوران کودکی در قرن ۲۱ توسعه خلاقیت‌های بالقوه از طریق تئاتر»، «انعطاف‌پذیری و هنرهای تمرین»، «فرآیندهای تحول، شهروندی و عدالت اجتماعی»، «تئاتر و علوم شناختی».

هم‌اینک هفت عنوان مقاله و دو طرح برگزاری کارگاه آموزشی از سوی ایران به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.

«چند فرهنگی و ضرورت برگزاری اردوهای نمایشی برای نوجوانان»، «تئاتر و عدالت اجتماعی»، «ارتباط بین رشته‌ای تئاتر با ورزش صبحگاهی مدرسه برای کودکان»، «تئاتر، فرهنگ و تاثیر آموزشی بر کودکان»، «کاربرد ساختار فرمول‌های شیمی در جهت انواع میزانسن در کارگردانی تئاتر»، «تاثیر و اقتباس از بازی‌های محلی در نظام‌های ارگانیک بدن بر اساس نظریه رابرت گانیه»، «بررسی ارتباط بین مشاهده تئاتر کودک و کاربرد افعال در کودکان پیش‌دبستانی» عنوان این مقالات است.

اسیتژ ایران اعلام کرده است «کارگاه تئاتر عروسکی در طبیعت- جادوی سنگ‌ها» و «بداهه‌نویسی نمایشنامه برای کودکان» نیز به عنوان طرح‌های برگزاری کارگاه آموزشی به این کنگره ارسال شده‌اند.