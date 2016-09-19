بوی «مهر» در محک پیچید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه محک، آغاز سال تحصیلی برای کودکان محک نویدبخش اتاق‌هایی است که با حضور معلمان داوطلب رنگ کلاس درس می‌گیرند. تخت‌های بستری، راحت‌ترین نیمکت‌ها می‌شوند و دفتر و کتاب‌ها کنار میزهای دارو جا خوش می‌کنند تا کودکان مبتلا به سرطان در دوران درمان از روند عادی زندگی دور نشده و مانند هر کودک دیگری برای زندگی پرامید در آینده آماده شوند.

به همین منظور محک همه ساله به مناسبت آغاز سال تحصیلی با برگزاری جشن‌هایی برای فرزندانش به آنها بسته یا هزینه لوازم التحریر اهدا می‌کند تا شوق آموختن در وجودشان پویاتر شود. اهدای ۱۰۰۰ بسته لوازم التحریر به کودکان مبتلا به سرطان به همت شرکت سامسونگ نیز بخشی از برنامه امسال محک به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۵ بود.

نیکوکاران ایران ۲۵ سال است که کودکان مبتلا به سرطان محک را با حمایت درمانی و رفاهی یاری می‌دهند تا ضمن رسیدن به سلامتی، کیفیت زندگی آنها به خاطر سرطان آسیب نبیند. قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان در روزهای درمان تا رسیدن به سلامتی، پر امید قدم برمی‌دارند تا بدانند، بخوانند و بنویسند که سرطان، پایان زندگی نیست.