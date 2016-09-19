به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین پیروانی درباره جلسه‌اش با سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، گفت: روز گذشته در نشستی که به مدت یک ساعت و ۳۰ دقیقه با کارلوس کی روش برگزار کردیم، گزارشی از عملکرد حضور تیم جوانان در تورنمنت ها و دیدارهای دوستانه و مخصوصا تورنمنت چین، کیفیت تورنمنت، نوع بازی ملی پوشان، سیستمی که در مسابقات به اجرا گذاشتیم، نکات مثبت و منفی تیم و در نهایت شرایط جسمانی بازیکنان به صورت مستند به وی ارائه کردیم. خوشبختانه سرمربی تیم ملی بزرگسالان نسبت به عملکرد این تیم رضایت کامل داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه تیم عراق سفرش به ایران را لغو کرد، برنامه های ما دچار تغییر شد که با هفکری کی روش و ارائه راهکارهای جدید از طرف وی، ۳ هفته مفید وقت داریم تا برنامه های خود را به مرحله اجرا در آوریم و سپس ۲۰ مهر ماه به مسابقات مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا که در بحرین برگزار می شود، اعزام شویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ادامه داد: در این نشست نکات مختلف و آموزنده ای از طرف سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان درباره نوع تمرینات و آمادگی کامل بازیکنان برای حضور در مسابقات ارائه شد و همچنین وی قول داد تا در تمرینات تیم جوانان حضور داشته باشد.

پیروانی ضمن تشکر از کی‌روش به سایت فدراسیون فوتبال، گفت: از سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان که نکات مثبت و فنی را در اختیارمان گذاشت و بدون شک استفاده از نقطه نظراتش تاثیر مفیدی در روند رو به رشد و آینده تیم ملی جوانان خواهد داشت، تقدیر و تشکر می‌کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان در مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا با تیم های قطر، ژاپن و یمن به رقابت می پردازد.