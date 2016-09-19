تلاش صدا و سیما برای پوشش مراسم بزرگ اربعین حسینی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای ایلام، علیرضا شیرویی اظهار داشت: واحدهای خبر، صدا و سیما و فنی با امکانات مورد نیاز در ایام اربعین آمادگی ارتباط زنده با شبکههای مختلف صدا و سیما را دارند.
مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام گفت: مسئولان صداوسیمای مرکز ایلام آمادگی لازم را برای نمایش حماسه عظیم اربعین را در استان ایلام و مرز مهران دارند.
وی ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسئولان امر در استان ایلام زمینه پذیرایی از زائران اربعین حسینی در گوشه گوشه استان ایلام مهیا شده است.
شیروی اضافه کرد: مسؤولان و خبرنگاران و کارکنان صداوسیمای ایلام نیز برای پوشش برنامههای اربعین حسینی از هم اکنون تلاش خود را آغاز کردهاند تا این حماسه بزرگ را به تصویر بکشند.
وی تصریح کرد: تمهیدات لازم از سوی مسئولان رسانه ملی در استان ایلام اندیشیده شده و نشستهای متعدد هماهنگی نیز با کارکنان و مسئولان امر در استان ایلام برپا شده است.
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