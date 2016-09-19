پیام تبریک اعضای تیم ملی فوتبال ایران به کاروان پارالمپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی با تسلیت به جامعه ورزش و خانواده مرحوم گلبارنژاد به مناسبت درگذشت این ورزشکار جانباز، افتخارآفرینی‌های ورزشکاران ایرانی در بازیهای پارالمپیک را تبریک گفتند.

در متن این پیام آمده است:

«درخشش، قهرمانی‌ها و افتخارآفرینی‌های ورزشکاران پرتوان ایرانی در بازیهای پارالمپیک، چه آنهایی که با مدالهایشان دل مردم ایران را شاد کردند و چه ورزشکارانی که با نمایش غیرت، تعصبشان را به این سرزمین به اثبات رساندند، بار دیگر توانمندیهای جوانان این مرز و بوم را ثابت کرد.

نمایش و نتایج تیمهای فوتبال پنج نفره و هفت نفره ایران در این بازیها باعث افتخار جامعه ورزش و به ویژه جامعه فوتبال ایران است. این عملکرد تحسین برانگیز قطعا بدون تلاش شبانه روزی ورزشکاران و مربیان آنها امکان پذیر نبوده است. بدون شک اتفاق غم انگیزی که در آخرین روزهای برگزاری بازیهای ریو برای مرحوم بهمن گلبارنژاد رخ داد، کام همه ما را تلخ کرد و جامعه جهانی ورزش را به بهت فرو برد. برای او که نماد تعصب و غیرت بود و جانبازی اش را به ایران عزیز کامل کرد از پروردگار طلب آمرزش می کنیم و از خداوند منان برای خانواده بزرگوارش و مربیان این ورزشکار صبر مسئلت داریم.»