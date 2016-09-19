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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۵۰

پیام تبریک اعضای تیم ملی فوتبال ایران به کاروان پارالمپیک

پیام تبریک اعضای تیم ملی فوتبال ایران به کاروان پارالمپیک

اعضای تیم ملی فوتبال ایران در پیامی ضمن تسلیت درگذشت بهمن گلبارنژاد، افتخارآفرینی‌های کاروان پارالمپیک ایران در بازی‌های ریو را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پیامی با تسلیت به جامعه ورزش و خانواده مرحوم گلبارنژاد به مناسبت درگذشت این ورزشکار جانباز، افتخارآفرینی‌های ورزشکاران ایرانی در بازیهای پارالمپیک را تبریک گفتند.

در متن این پیام آمده است:

 «درخشش، قهرمانی‌ها و افتخارآفرینی‌های ورزشکاران پرتوان ایرانی در بازیهای پارالمپیک، چه آنهایی که با مدالهایشان دل مردم ایران را شاد کردند و چه ورزشکارانی که با نمایش غیرت، تعصبشان را به این سرزمین به اثبات رساندند، بار دیگر توانمندیهای جوانان این مرز و بوم را ثابت کرد.

نمایش و نتایج تیمهای فوتبال پنج نفره و هفت نفره ایران در این بازیها باعث افتخار جامعه ورزش و به ویژه جامعه فوتبال ایران است. این عملکرد تحسین برانگیز قطعا بدون تلاش شبانه روزی ورزشکاران و مربیان آنها امکان پذیر نبوده است. بدون شک اتفاق غم انگیزی که در آخرین روزهای برگزاری بازیهای ریو برای مرحوم بهمن گلبارنژاد رخ داد، کام همه ما را تلخ کرد و جامعه جهانی ورزش را به بهت فرو برد. برای او که نماد تعصب و غیرت بود و جانبازی اش را به ایران عزیز کامل کرد از پروردگار طلب آمرزش می کنیم و از خداوند منان برای خانواده بزرگوارش و مربیان این ورزشکار صبر مسئلت داریم.»

کد مطلب 3773362

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