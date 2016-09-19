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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

فرماندار شادگان:

شادگان آماده استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس است

شادگان آماده استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس است

شادگان ـ فرماندار شادگان از آمادگی شهرها و روستاهای تابعه این شهرستان برای استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن موسم بازگشایی مدارس، دهه ولایت و امامت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس طی سخنانی اظهار کرد: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شادگان قانون طرح تکریم ارباب رجوع را سر لوحه فعالیت خود قرار دهند.

وی همچنین از آمادگی شهرها و روستاهای تابعه این شهرستان برای استقبال از ماه مهر و بازگشایی مدارس در سطح خبر داد و گفت: با توجه به  اینکه آموزش و پرورش رکن توسعه و پیشرفت هر جامعه است انتظار می رود همه ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان برای رفع مشکلات آموزش و پرورش شهرستان همکاری کنند.

فرماندار شادگان در ادامه، با اشاره به ماه محرم به عنوان بالاترین ظرفیت برای علم و تربیت نسل جوان و تعمیق ایمان جامعه اسلامی، تصریح کرد: جهت آمادگی برای اجرای هر چه بهتر مراسم سوگواری عزاداری های ماه محرم نیز باید هماهنگی های لازم به عمل آید.

کد مطلب 3773367

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