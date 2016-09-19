تعطیلی بازار زرگری در پی قتل جوان طلافروش/ خدشه به امنیت بازار

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال وقوع قتل شاگرد یک مغازه زرگری و سرقت طلاجات این مغازه در ظهر روز گذشته، صبح امروز بازار زرگری یزد تعطیل شد.

زرگران یزدی در پی وقوع این قتل محل کسب خود را ترک کرده و در مقابل استانداری یزد در اعتراض به امنیت ضعیف بازار زرگری دست به تجمع زدند.

گزارش های رسیده حاکی از این است که این تجمع ادامه دارد و زرگران نیز خواستار افزایش امنیت در بازار هستند.

روز گذشته در پارکینگ مسجد ملااسماعیل یزد یک فقره قتل اتفاق افتاد که پیگیری‌های پلیس، سرنخ را به مغازه طلافروشی در اطراف این مسجد و در نزدیکی‌های بازار خان یزد برد.

مقتول، شاگرد یک مغازه طلافروشی در حوالی مسجد ملا اسماعیل بود که سارقان برای به دست آوردن کلید مغازه وی را به قتل رسانده بودند.

سارقان پس از تعطیلی مغازه و تعقیب شاگرد زرگری، وی را در مکانی خلوت در پارکینگ مسجد ملا اسماعیل گیر انداختند و پس از درگیری به قتل رساندند و اقدام به سرقت کلیدها از وی کردند.

سارقان پس از ورود به مغازه پنج کیلوگرم طلا سرقت کرده و متواری شدند.

به گفته معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد، موضوع این حادثه توسط کارآگاهان پلیس با جدیت در حال بررسی است اما هنوز اطلاعات بیشتری به دست نیامده است.