محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان برقرار شده که از این تعداد ۲۷۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه از مجموع تماس های برقرار شده ۸ مورد منجر به عملیات شده و ۲۲ تماس نیز برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده است، گفت: از این تعداد، ۳۰ تماس نیز اشتباه بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان ادامه داد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۶ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق خودرو در میرزاده عشقی و بلوار مطهری، حریق پیک نیک در جولان، نشت بنزین خودرو در میدان سپاه و ۲ مورد حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در دانشگاه علوم پزشکی و شهرک مدرس بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در میدان پاسداران و نجات حیوانات در بلوار بعثت توسط آتش نشانان به انجام رسید.