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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶

طی ۲۴ ساعت گذشته؛

مزاحمت‌های تلفنی برای مرکز ۱۲۵ همدان/مزاحمان ۲۷۰ بار تماس گرفتند

مزاحمت‌های تلفنی برای مرکز ۱۲۵ همدان/مزاحمان ۲۷۰ بار تماس گرفتند

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان از برقراری ۳۳۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: متاسفانه ازاین تعداد ۲۷۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۳۰ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان برقرار شده که از این تعداد ۲۷۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه از مجموع تماس های برقرار شده ۸ مورد منجر به عملیات شده و ۲۲ تماس نیز برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده است، گفت: از این تعداد، ۳۰ تماس نیز اشتباه بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان ادامه داد: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۶ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدانی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته ۶ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق خودرو در میرزاده عشقی و بلوار مطهری، حریق پیک نیک در جولان، نشت بنزین خودرو در میدان سپاه و ۲ مورد حریق عمدی مراتع و پوشش گیاهی در دانشگاه علوم پزشکی و شهرک مدرس بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: همچنین ۲ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در میدان پاسداران و نجات حیوانات در بلوار بعثت توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3773378

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