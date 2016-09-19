«طرح خورشید» به دانشکده علوم پزشکی دامغان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده علوم پزشکی دامغان صبح دوشنبه میزبان طرح سراسری خورشید به ابتکار بنیاد ۱۵خرداد بود تا همزمان با دهه ولایت آئین کلنگ زنی خوابگاه دخترانه این مجموعه، با حضور آیت الله صانعی سرپرست این بنیاد در کشور و آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان، برگزار شود.

خوابگاه دانشجویی دامغان ظرفیت۱۸۰دانشجو را دارد

طرح بزرگ خورشید به همت بنیاد ۱۵خرداد، با موضوع ساخت خوابگاه های دانشجویی در سراسر کشور، از سومین روز شهریور ماه جاری به میزبانی دانشگاه اراک آغاز شد و دانشکده علوم پزشکی دامغان، دومین مقصد مسئولان این بنیاد است.

خوابگاه دخترانه دانشکده علوم پزشکی دامغان ظرفیت ۱۸۰دانشجو را دارد و با احداث آن بخشی از دغدغه خانواده ها و مشکلات اسکان دانشجویان غیر بومی این دانشگاه رفع خواهد شد.

به گفته کارشناسان طرح خورشید، این خوابگاه با چهار هزار متر زیربنا در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر چهارمیلیارد تومان به همت بنیاد ۱۵خرداد در مدت کمتر از یکسال به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین باید گفت عملیات کلنگ زنی خوابگاه دخترانه دانشکده علوم پزشکی دامغان در حالی همزمان با دهه ولایت برگزار می شود که بنیاد ۱۵خرداد پس از این طرح عمرانی، احداث خوابگاه های مشابه در سایر شهرستان های ایران اسلامی را نیز در برنامه خواهد داشت.

گلزار شهدای دامغان غباروبی شد

پیش از این مراسم اما مسئولان و کارشناسان طرح خورشید و بنیاد ۱۵خرداد کشور، پس از استقبال رسمی از سوی نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه دامغان و مسئولان شهرستانی و استانی، با حضور در گلزار شهدای دامغان نسبت به شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

آیت الله صانعی در این مراسم و در سخنانی کوتاه، گفت: امروز اگر توان اجرای طرح هایی مانند خوابگاه های دانشجویی را داریم باید بدانیم که مدون خون همین شهدایی هستیم که با رفتنشان برای ما ما عزت، امنیت و آبادانی به ارمغان آوردند.

حضور در جمع مسئولان و دانشگاهیان از دیگر برنامه های سفر مسئولان بنیاد ۱۵خرداد به استان سمنان خواهد بود.

گفتنی است استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی شامل سمنان و شاهرود و هفت دانشکده است که در مجموعه بیش از ۱۰خوابگاه در مجموعه این دو دانشگاه وجود دارد.