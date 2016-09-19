الزام داشتن معاینه فنی برای خودروهای سرویس مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نواب حسینی منش در خصوص طرح استقبال از مهر و اقدامات این مجموعه برای خودروهای سرویس مدارس در آغاز سال تحصیلی جدید گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته داشتن معاینه فنی برای این خودروها الزامی است.

وی با اشاره به این مسئله که بنا بر گزارشات در سه سال گذشته هیچگونه تصادف و یا حادثه ای ناشی از نقص فنی در خودروهای سرویس مدارس اتفاق نیفتاده گفت: بدون تردید برنامه ریزی مدیریت شهری به الزام اخذ معاینه فنی توسط رانندگان سرویس مدارس در کنار آموزش ها و فرهنگ سازی هایی که در این راستا انجام شده عامل اصلی ارتقا سطح ایمنی تردد و کاهش تصادفات شده است.

حسینی منش با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز به واسطه شروع طرح کاهش از ابتدای مهر ماه، جهت به حداقل رسیدن زمان انتظار در مراکز به رانندگان سرویس مدارس توصیه کرد: حتما قبل از مراجعه به مراکز با استفاده از سامانه پیامکی ۲۰۰۰۱۱۲ با ارسال شماره ۱ از آخرین وضعیت صف در مراکز مطلع شوند و برای به حداقل رسیدن میزان معطلی نسبت به انتخاب مرکز با مدت زمان انتظار کمتر جهت اخذ معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی در ارتباط با رویه انجام معاینه فنی خودروهای سرویس مدارس گفت: در مراکز خودروهای سرویس مدارس به صورت ویژه مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرد و موارد مربوط به ایمنی خودرو به صورت سختگیرانه تری در مقایسه با خودروهای شخصی بازرسی و کنترل می شوند.

وی در ادامه گفت: با توجه به اهمیت موضوع سرویس مدارس در خدمت رسانی به دانش آموزان در طرح استقبال از مهر جهت تسریع در پذیرش خودروهای سرویس مدارس در دو مرکز شکوفه و چمران خطی جهت انجام معاینه فنی این خودروها اختصاص یافته تا در کمترین زمان به رانندگان ارائه خدمات کنند.

حسینی منش در پایان تاکید کرد: خانواده ها برای حفظ سلامت فرزندانشان با حساسیت ویژه ای داشتن معاینه فنی سرویس مدرسه را پیگیری و حتما از خودروهای مجاز سرویس مدارس که دارای گواهی معاینه فنی هستند استفاده کنند.