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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛

۱۰ کیلومتر از باند دوم محور هراز به بهره‌برداری رسید

۱۰ کیلومتر از باند دوم محور هراز به بهره‌برداری رسید

بخشی از باند دوم محور هراز به طول ۱۰ کیلومتر امروز ۲۹ شهریورماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این بخش از محور هراز به طول ۱۰ کیلومتر و حدفاصل سیاه بیشه تا روستای ناندل است و شامل دو دستگاه تونل به طول یک کیلومتر، یک دستگاه پل بزرگ با دهانه ۴۷متری و دیوارسازی به طول هشت کیلومتر است.

پیش از این، معاون ساخت و توسعه راه ها از  بهره برداری از باند دوم این بخش محور هراز در هفته دولت خبرداده بود.

گفتنی است، برای انجام عملیات اجرایی دوبانده کردن ۱۰ کیلومتر دیگر این مسیر شامل تونل شماره ۵ و ۶ به طول سه کیلومتر در محدوده بایجان، محدوده پارک جنگلی به طول ۴ کیلومتر و تونل شماره ۱ محدوده لهاش تا سیاه بیشه و راه های طرفین به طول سه کیلومتر برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.  

 دوبانده ۲۰ کیلومتر از این مسیرهم قراراست تا پایان سال جاری افتتاح شود که با بهره برداری از این ۲۰ کیلومتر، محدوده پلیس راه بایجان تا آمل به طول ۶۰ کیلومتر پیوسته دوبانده و بزرگراه می شود.

کد مطلب 3773390

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