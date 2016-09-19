نفت ۲ درصد گران شد/ افرایش قیمت بیشتری در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت روز دوشنبه بعدازاینکه ونزوئلا اعلام کرد که کشورهای اوپک و غیر اوپک به توافق برای فریز نفتی نزدیک شده‌اند، دو درصد افزایش پیدا کرد. البته افزایش درگیری در لیبی و نگرانی‌ها در خصوص چگونگی صادرات نفت این کشور باوجود درگیری‌های نظامی نیز به افزایش قیمت نفت کمک کرد.

نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که بعد از نوسانات مداوم قیمت نفت و کاهش قیمت این ماده طی دو سال گذشته، توافق کشورهای صادرکننده نفت برای اجرای طرح فریز نفتی این ماه می‌تواند اعلام‌شده و اجرایی شود.

قیمت نفت خام برنت برای معاملات آتی به بشکه‌ای ۴۶.۵۹ دلار رسید که ۸۲ سنت یا ۱.۸ درصد افزایش را نسبت به‌روز قبل شاهد بود. نفت ایالات‌متحده نیز ۸۸ سنت یا ۲ درصد افزایش داشت و به بشکه‌ای ۴۳.۹۱ دلار رسید.

ریک اسپونر، تحلیلگر ارشد موسسه CMC Market در این خصوص بیان کرد: «افزایش قیمت نفت به دلیل این است که گمان می‌رود تولیدکنندگان نفتی به توافق برای پایین بردن میزان تولیدات خود رسیده‌اند. البته اختلال در تولیدات نفت لیبی نیز به‌عنوان عامل فزاینده‌ای برای بالا بردن قیمت نفت شناسایی‌شده است.»

وی افزود: «عدم توانایی لیبی برای حمل کردن تولیدات نفتی خود با نفت‌کش‌هایش که به دلیل درگیری‌های داخلی این کشور با داعش است این گمانه را ایجاد کرده است که شاید این کشور نتواند میزان تولیدات خود را افزایش دهد.»