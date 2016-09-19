به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «راه بی‌بازگشت؛ ناگفته‌هایی از بحران جمعیت ایران» به کارگردانی «همحمد هادی سلیمی زاده» و کاری از موسسه رسانه‌ای سپهر با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاهی و علاقمندان به مسائل جمعیتی در خبرگزاری مهر، رونمایی شد.

این فیلم مستند به مسائل جمعیتی کشور و بحران‌های فراروی جامعه در اثر سالمندی و کاهش جمعیت پرداخته و در این مسیر از نظرات کارشناسان جمعیتی و حوزه سلامت بهره برده است.

سلیمی زاده، کارگردان مستند «راه بی بازگشت؛ ناگفته هایی از بحران جمعیت ایران» با اشاره به زمینه‌های تولید فیلمی با موضوع بحران جمعیت گفت: دغدغه این کار از یک پژوهش دانشگاهی شروع شد. در آن دوره متوجه شدیم معضلات جمعیتی کشور جایگاهی در ادبیات دانشگاهی و میان اساتید مربوطه ندارد.

​وی افزود: وقتی به مسئولان مرتبط با حوزه جمعیت مراجعه کردیم دریافتیم که این مسئولان نه تنها سیاستهای جمعیتی جدید در کشور را قبول ندارند بلکه برنامه های اجرایی از سوی آنها در مخالفت با سیاستهای کلان جمعیتی ایران است.

کارگردان مستند «راه بی بازگشت؛ ناگفته هایی از بحران جمعیت ایران» ادامه داد: در پژوهش‌های اولیه برای ساخت مستند به سراغ مسئولان اجرا کننده طرح‌های کنترل جمعیت رفتیم اما در صحبتهای آنان نیز استدلال قوی و مخاطب پسندی ندیدیم؛ هرچند این مسئولان اجازه پخش مصاحبه‌های ضبط شده را ندادند.

سلیمی زاده گفت: افرادی بودند که حتی حاضر به مصاحبه نمی شدند تا در مورد بحران جمعیت گفتگو کنند. در نقطه مقابل در مراجعه به استان سیستان و بلوچستان شاهد کاهش جمعیت روستاها بودیم و مردم از تنگدستی ناشی از نبود نیروی کار جوان در رنج بودند. همچنین روستاهایی که تا یک دهه پیش جنب و جوش فراوان داشتند امروز به دلیل کاهش بعد خانوار و نبود نیروی کار توانمند تخلیه و خالی از سکنه شده بودند.

وی با اشاره به سیاست‌های حمایتی از فرزندآوری در کشورهای توسعه یافته اضافه کرد: در حالی که کشورهای اروپایی و توسعه یافته سیاستهای کنترل جمعیت را چند دهه است کنار گذاشته و رو به سیاستهای افزایش جمعیت آورده اند اما در ایران هنوز این سیاستها در لایه های مختلف در حال اجرا است.

کارگردان مستند «راه بی بازگشت؛ ناگفته هایی از بحران جمعیت ایران»، افزود: مرخصی زایمان چند ساله، ارائه یارانه های مستقیم، تامین اجتماعی و تضمین زندگی فرزندان تا ۱۸ سالگی از سیاستهای دولتهای غربی برای افزایش جمعیت است اما در ایران قانون افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه اجرایی نمی شود و هیچ برنامه حمایتی از رشد جمعیت نداریم.

وی خاطرنشان کرد: به جای اختصاص بودجه به سیاستهای فرزندآوری، بودجه این کار به خانه های بهداشت می رود تا برنامه های کنترل جمعیت در قالبهای مختلف تداوم یابد و اگر با همین روند پیش برویم بحران سالمندی جمعیت و مسائل ناشی از آن به زودی جامعه ایرانی را فرا می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مراسم کارشناسان حوزه های جمعیت و سلامت نظرات خود را در مورد بحران جمعیت در کشور و همچنین نحوه پرداخت آن در مستند راه بی بازگشت اظهار کردند.