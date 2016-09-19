برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی نمایشگاه کتاب در لرستان/ حضور ۳۰۰ ناشر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا حنان ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه کتاب در استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: لرستان مهر ماه امسال میزبان نمایشگاه بزرگ کتاب خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ مهر ماه امسال در خرم آباد برپا خواهد شد عنوان کرد: طی امسال نمایشگاه کتاب در محل مصلای الغدیر شهر خرم آباد برپا خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به حضور ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب لرستان ادامه داد: تعداد غرفه های پیش بینی شده در قالب این نمایشگاه کتاب، ۲۰۰ مورد است.

حجت الاسلام حنان با اشاره به حضور بهترین انتشاراتی ها در نمایشگاه کتاب لرستان تصریح کرد: طی سال گذشته شاهد استقبال فراوان مردم استان ا نمایشگاه کتاب بودیم و امیدواریم امسال نیز شاهد این استقبال گرم مردم در نمایشگاه باشیم.

وی از برگزاری برنامه های جنبی نیز در حاشیه برپایی نمایشگاه کتاب لرستان خبر داد و گفت: همچنین با توجه به مصادف بودن برپایی این نمایشگاه با ما محرم برنامه های متناسب با این ماه نیز در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان برگزار خواهد شد.