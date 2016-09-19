برگزاری مسابقات اتومبیلرانی رالی شهری خانواده در آبادان

پیمان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات رالی شهری خانواده، با هدف ترویج فرهنگ صحیح رانندگی و رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور در منطقه آزاد اروند، برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال خوب و چشمگیر شهروندان آبادانی از این مسابقات افزود: مسابقات اتومبیل رانی رالی شهری خانواده از جمله مسابقاتی است که برای سومین سال متوالی در قالب جشنواره مهر اروند و با همکاری هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان خوزستان در شهر آبادان برگزار می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان اضافه کرد: در این دوره از مسابقات، ۶۰ شرکت کننده از شهرهای آبادان و خرمشهر کار خود را تحت نظارت اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان و با حضور رئیس هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی استان خوزستان به انجام رساندند.

ادیبی تصریح کرد: در پایان این مسابقه به نفرات اول تا دهم جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره مهر اروند تحت عنوان «حماسه شکست حصر آبادان» و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند همزمان با ولادت امام رضا(ع) برابر با ۲۴ مردادماه امسال و با انجام رقابتهای شطرنج شهرمانی استان آغاز شد. در این جشنواره ۴۲ هیئت ورزشی بیش از ۶۰ رویداد ورزشی و فرهنگی در سطوح مختلف ورزشی اعم از استانی، کشوری و بین المللی را رقم می زنند.

سومین جشنواره فرهنگی ورزشی مهر اروند پنجشنبه یازدهم شهریورماه به طور رسمی و با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی در سالن ولیعصر مجموعه دهداری آبادان آغاز شد، این مسابقات که هر یک به نام یکی از شهدای محوری شهرستان آبادان نامگذاری شده، معرفی قهرمانان واقعی به نوجوانان و جوانان که همانا شهدای هشت سال دفاع مقدس هستند را دنبال می کند.