میراث فرهنگی امام علی(ع)/ معرفت در سایه امام علی(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره امام علی(ع) پژوهان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صبح امروز ۲۹ شهریور برگزار شد.

گارنیک آساتوریان، پروفسور ایرانی ارمنی‌تبار در رشته کردشناسی مقیم ارمنستان در این جشنواره، سخنرانی خود را با عنوان نگاه اجمالی به میراث فرهنگی امام علی(ع) آغاز کرد و گفت: بسیار خوشحالم که مرکز امام علی(ع) یک مرکز تبلیغاتی نیست بلکه یک مرکز پژوهشی و مطالعاتی است. ما در ایروان نامه های بسیاری با این مرکز رد و بدل کرده ایم و امیدواریم که در آینده کارهای پژوهشی بسیاری را با هم دیگر داشته باشیم.

وی افزود: شخصیت امام علی(ع) در بین ایرانیان به یک معبود تبدیل شده است به این معنی که مقام امام علی(ع) به عنوان یک معبود و در جایگاه خدا قرار گرفته است و این مسئله در زمان خود ایشان هم دیده می شود که امام علی(ع) با آن مبارزه می کند، اما سوال اساسی این است که چرا امام علی(ع) در ایران تا این حد بالا می رود.

آساتوریان ادامه داد: این جایگاهی است که در میراث شفاهی ایران یافته می شود و در بین ایرانیان، شباهت بسیار زیادی بین رستم و امام علی(ع) وجود دارد و او را به یکی از قهرمانان باستانی ایران مبدل کرده است.

پروفسور ایرانی ارمنی‌تبار در رشته کردشناسی مقیم ارمنستان تصریح کرد: موضوع دیگری که برای من مهم بود این است که امام علی(ع) در بین اهل تسنن هم مقام شامخی دارد و به نظر من یکی از ویژگی های امام علی(ع) معرفت، مقام و انسان دوستی او هست که موجب شده است افراد با گرایش های مختلف شخصیت او را ارج نهند.

وی در ادامه گفت: به نظر من دین و ادیان الهی فقط توصیه‌کننده عبد و معبود نیستند بلکه یکی از شاخص ترین ویژگی های دین‌داری، مرام و معرفت و انسان‌دوستی است. به همین دلیل است که شهریار شاعر معروف ایرانی، معرفت را در سایه امام علی(ع) یاد کرد و این یکی از ویژگی های باستانی مردم ایران است؛ چراکه مرام و معرفت در ایران باستان پایه و سرمشق اخلاق مردم بوده است و این ریشه در همان کردار نیک، پندار نیک و گفتار نیک دارد.

آساتوریان در ادامه گفت: خویشتنداری در نزد امام علی(ع) بسیار قابل تامل است همچنین یکی دیگر از ویژگی های او احترامی است که برای مقام معلم و استاد قائل می شوند تا جایی که می فرماید هر کسی یک کلمه به من بیاموزد، مرا بنده خود کرده است، اما سوالی در ذهن ایجاد می شود این است که با وجود این تعالی که از امام علی(ع) داریم، چرا تندروی هایی مانند داعش و طالبان را در جهان اسلام شاهد می شویم.

پروفسور ایرانی ارمنی‌تبار در رشته کردشناسی مقیم ارمنستان در پایان یادآور شد: از زمانی که من با این گنجینه (نهج البلاغه- میراث فرهنگی ایران) آشنا شدم، سعی کرده ام آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهم.