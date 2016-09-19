انتشار کتاب شهدا در انتظار اعتبارات/۱۰ میلیارد برای ۲۵ جلد

احمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و رشادت رزمندگان و جانبازاران اظهار داشت: مجموعه ۲۵ جلدی کتاب وصیت نامه شهدای استان یزد در آینده نزدیک با تامین اعتبار منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای انتشار این مجموعه نفیس به ۱۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، افزود: استان یزد بیش از سه هزار و ۵۰۰ شهید به انقلاب اسلامی و در طول دفاع مقدس تقدیم کرده است و برای انتشار این مجموعه مشخصات همه شهدای استان‌ به همراه عکس و محل شهادت آنان و وصیت نامه شهید جمع آوری شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد هدف از انتشار این مجموعه را آشنایی نسل جوان و نسل های بعدی با شهدا دانست و بیان داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بیان رشادت‌ ها و قهرمانی‌ های شهدا در دوران دفاع مقدس همچنین جلوگیری از تخریب و فراموشی، وصیت شهدا در انتشار این مجموعه مدنظر قرار گرفته است

.

وی با اشاره به اینکه مستند سازی آثار و وصیت نامه شهدا از ۲۰ سال پیش آغاز شده است، افزود: اداره تحقیقات و جمع آوری آثار شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اقدام به مستند سازی و جمع آوری زندگی نامه، وصیت نامه شهدا، خاطرات و دست نوشته های شهیدان در جبهه کرده است که به تدریج این مجموعه ۲۵ جلدی منتشر خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد عنوان کرد: مستندسازی این آثار به ترتیب حرف الفبا انجام شده و با توجه به کمبود و نبود اعتبار برای انتشار به صورت یکجا، مقرر شده هر جلد به صورت جداگانه و به تدریج منتشر شود.