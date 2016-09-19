نماینده سیزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران در خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دبیرکل سیزدهمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی ایران، محمود نواصر «مدیر روابط عمومی دادگستری آبادان» به عنوان نماینده رسمی سیزدهمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی ایران در استان خوزستان معرفی شد.
در بخشی از حکم مهدی باقریان خطاب به «محمود نواصر» آمده است: با توجه به سوابق و تجارب ارزنده، حضرتعالی به عنوان نماینده رسمی سیزدهمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی ایران در استان خوزستان معرفی میشوید. شایسته است ضمن هماهنگی با روابط عمومیهای استان برای حضورگسترده و باشکوه مدیران و کارشناسان روابط عمومی در کنفرانس، در جهت اعتلای روابط عمومی ایران گامهای موثری برداشته شود.
سیزدهمین کنفرانس بینالمللی روابطعمومی ایران، ۱۹ دی ماه امسال در محل مرکز همایشهای بینالمللی هتل المپیک تهران برگزار میشود.
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