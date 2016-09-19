  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

با مشارکت فرانسه انجام می شود؛

تقویت توان هوایی گرجستان در برابر روسیه

تقویت توان هوایی گرجستان در برابر روسیه

وزیر دفاع فرانسه در سفر به گرجستان از همکاری کشورش با تفلیس برای افزایش توان هوایی گرجستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه در سفر خود به تفلیس گفت که پاریس به زودی برنامه اقدام برای دفاع هوایی کشور را به گرجستان اعطا می کند و در همین رابطه یک افسر ارتش هوایی عازم گرجستان خواهد شد.

علاوه بر این، تعداد کشتی های ناوگان دریایی فرانسه در دریای سیاه بیشتر می شود و در «باتومی» نیز کشتی های نظامی فرانسه مستقر می شوند.

لودریان همچنین گفت که افزایش تعداد کشتی های فرانسوی در دریای سیاه دلیل اصلی سفر وی به گرجستان بوده است.

این وضعیت در حالی است که در روزهای ۷ و ۸ سپتامبر «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو سفری به گرجستان داشت و درباره برنامه های ائتلاف ناتو در راستای استحکامات دفاعی منطقه دریای سیاه سخن گفت.

«گئورگی مارگولاشویلی» رئیس جمهور گرجستان اخیرا در گفتگو با رسانه های غربی تاکید کرده بود که روسیه برای کشورهای منطقه قفقاز یک تهدید است و به زودی وارد خاک گرجستان خواهد شد.

کد مطلب 3773416
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها