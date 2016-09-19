تقویت توان هوایی گرجستان در برابر روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ژان ایو لودریان» وزیر دفاع فرانسه در سفر خود به تفلیس گفت که پاریس به زودی برنامه اقدام برای دفاع هوایی کشور را به گرجستان اعطا می کند و در همین رابطه یک افسر ارتش هوایی عازم گرجستان خواهد شد.

علاوه بر این، تعداد کشتی های ناوگان دریایی فرانسه در دریای سیاه بیشتر می شود و در «باتومی» نیز کشتی های نظامی فرانسه مستقر می شوند.

لودریان همچنین گفت که افزایش تعداد کشتی های فرانسوی در دریای سیاه دلیل اصلی سفر وی به گرجستان بوده است.

این وضعیت در حالی است که در روزهای ۷ و ۸ سپتامبر «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو سفری به گرجستان داشت و درباره برنامه های ائتلاف ناتو در راستای استحکامات دفاعی منطقه دریای سیاه سخن گفت.

«گئورگی مارگولاشویلی» رئیس جمهور گرجستان اخیرا در گفتگو با رسانه های غربی تاکید کرده بود که روسیه برای کشورهای منطقه قفقاز یک تهدید است و به زودی وارد خاک گرجستان خواهد شد.