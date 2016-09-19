علی‌اکبر دلیر صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۰ واحد مرغ داری با ظرفیت ۴۰۰ هزار قطعه مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهرستان شیروان آمادگی عرضه این نوع مرغ رادارد تا درصورتی‌که مردم استان خواستار مرغ بدون آنتی‌بیوتیک شدند این محصول را تولید کنند.

دلیر صحرایی افزود: در حال حاضر فقط یک واحد مرغداری در شهرستان شیروان با ظرفیت ۳۰ هزار مرغ بدون آنتی‌بیوتیک، این نوع مرغ را عرضه می‌کند.

وی بیان داشت: خوشبختانه مرغداری‌های استان برای تولید مرغ گوشتی کاملاً صنعتی و پیشرفته و ازلحاظ تجهیزات و تأسیسات مجهز هستند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان تصریح کرد: مرغدارهای استان با بهترین شیوه مرغ را پرورش و از تولید آن استقبال می‌کنند اما بااین‌وجود به هنگام فروش از این محصول استقبال خوبی انجام نمی‌شود.

وی گفت: متأسفانه استقبال مردم خراسان شمالی از مصرف مرغ سبز نسبت به دیگر مرغ‌ها کم است به همین دلیل توزیع‌کنندگان مرغ کمتر به‌طرف این نوع مرغ می‌روند.

دلیر صحرایی اظهار کرد: با توجه به اینکه تولید مرغ سبز برای مرغدارها بسیار هزینه‌بر است اما مرغدارها حاضر هستند این محصول را برابر باقیمت دیگر مرغ‌ها عرضه کنند.

وی در توضیح مرغ سبز گفت: مرغ سبز یا بدون مصرف آنتی‌بیوتیک به مرغی گفته می‌شود که در دوره پرورش از هیچ‌گونه داروی آنتی‌بیوتیکی استفاده نکرده باشد.

این مسئول بیان داشت: طی سه ماه گذشته ۶۰ هزار قطعه مرغ سبز در خراسان شمالی پرورش داده شد و همچنین به دیگر استان‌ها نیز صادرشده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان گفت: به منظور استقبال مردم، عرضه مرغ سبز در چند فروشگاه سطح استان پیش‌بینی‌شده است.

دلیر صحرایی گفت: امروزه استاندارد محصولات ارگانیک بسیار حائز اهمیت است، بنابراین باید تمام سبدهای غذایی خانوارها به سمت استفاده از مواد ارگانیک باشد.

وی بر فرهنگ‌سازی استفاده از مرغ سبز تأکید کرد و افزود: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه فرهنگ‌سازی استفاده از مرغ سبز یا بدون آنتی‌بیوتیک و نحوه مصرف آن را اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان گفت: مرغ هورمونی چیزی جز افسانه نیست و در هیچ‌ واحد مرغداری برای تولید مرغ گوشتی، چنین مصرفی انجام نمی‌شود.

دلیر صحرایی اظهار کرد: استفاده از هورمون هیچ‌گونه توجیه اقتصادی برای مرغدار ندارد چراکه هزینه استفاده آن بیشتر از پرورش مرغ است.