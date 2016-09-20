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۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۸

نشست خوانش داستان «پاکت ها» برگزار شد

نشست خوانش داستان «پاکت ها» برگزار شد

شیراز- سی و هشتمین نشست کافه داستان در سالن شهید چمران مرکز آموزشهای فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش نخست  جلسه به خوانش و نقد داستان کوتاه اعضاء اختصاص یافت که نرگس مهر افشار داستانکی با عنوان «ساعت شکسته» را برای حاضران خواند.

در تحلیل این اثر بحث زمان از نظر معنا، کارکرد  و محتوا مورد توجه قرارگرفت، سپس افشین حسنی به خوانش داستان «اسلیمی ها» پرداخت که نثر داستانی ، جزئی نگری نویسنده و نحوه چینش قطره چکانی اطلاعات از جمله مواردی بود که در لابلای نظر اعضاء مطرح شد.

نمایش فیلمی آموزشی در رابطه با داستانه نویسی بخش بعدی جلسه را شکل داد و در انتها نیز داستان کوتاه «پاکت ها» نوشته داستان نویس معاصر ، «ریموند کارور» خوانده شد.

کافه داستان هر هفته در محل مرکز آموزشهای فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

کد مطلب 3773429

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