پرواز تیم ملی فوتسال از شهر مدجین به بوکارامانگا

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله گروهی مسابقات جام جهانی کلمبیا بامداد امروز (به وقت تهران) به اتمام رسید و چهره ۱۶ تیم صعود کننده به مرحله بعدی مشخص شد.

تیم ملی ایران با قرار گرفتن در رده سوم گروه ششم، بامداد پنجشنبه اول مهرماه باید به مصاف تیم برزیل برود.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تیم ایران باید در شهر «بوکارامانگا» به مصاف برزیل برود. بر این اساس، تیم ایران که هر سه بازی مرحله مقدماتی خود را در شهر «مدجین» پشت سر گذاشته بود، ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (به وقت محلی) به بوکارامانگا پرواز خواهد کرد.