به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «الحره»، انتخابات پارلمانی در اردن فردا سه شنبه برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، قرار است فردا سه شنبه مردم اردن برای انتخاب ۱۳۰ نماینده پارلمان این کشور پای صندوق های رأی حاضر شوند.

در این انتخابات هزار و ۲۵۲ نامزد با یکدیگر رقابت می کنند که از این تعداد، ۲۵۳ نفر را زنان تشکیل می دهند.

انتخابات پارلمانی اردن در ۱۲ استان و ۲۳ حوزه انتخاباتی برگزار می شود.

این انتخابات در حالی انجام می شود که قوانین انتخابات پارلمانی اردن به تازگی تغییر یافته است. گفته می شود ۷۴ هزار ناظر انتخاباتی در امان و دیگر حوزه های انتخاباتی در مناطق مختلف اردن نظارت بر روند انتخابات را برعهده خواهند داشت.