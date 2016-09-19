یادگیری حقوق و تکالیف مردمی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر باقری شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین گردهمایی کشوری رهپویان میثاق عدالت، اظهار کرد: انواع حقوق در رساله حقوق امام سجاد مشخص شده است که یکی از بزرگترین حقوقی که خدا مقدر داشته، حقوق خدا بر انسان و حقوق اعضای و جوارح بدن بر انسان است.

وی به حقوق خصوصی اشاره کرد و افزود: حقوق خصوصی، تنظیم کننده روابط میان افراد در جامعه است که در منابع اسلامی و روایی بسیار مفصل و گسترده به آن پرداخته شده است.

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با بیان اینکه یادگیری حقوق و تکالیفی که بر عهده مردم هستند، بسیار ضروری است، گفت: زنده نگه داشتن انقلاب اسلامی و استمرار این مسیر مستلزم شناخت حق و عمل بر حقوق است زیرا اگر ندانیم که چه حقوق و تکالیفی بر عهده ما است چطور می توانیم به آن ها عمل کنیم و فضائل و معنویات را گسترش دهیم.

وی در خصوص وظایف سازمان بسیج حقوقدانان عنوان کرد: کمک به افزایش کارآمدی نظام یکی از اساسی‎ترین وظایف این قشر از بسیج در سراسر کشور است.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان نیز در ادامه این مراسم عملکرد بسیج حقوقدانان در سال گذشته را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به جایگاه خطیر حقوقدانان در جامعه، این میزان کارایی ومطلوبیت با نقطه مورد نظر بسیار فاصله دارد.

علی بهادری با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته درباره پیگیری حقوقی فاجعه منا بیان کرد: در فاجعه منا قلب‌های بسیاری آزرده شدند که به همین منظور تلاش‌های بسیاری از طرف سازمان بسیج حقوقدانان صورت گرفته است که می‌توان به برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع شهدای منا در دانشگاه تهران، برگزاری نشست‌هایی با حضور مسئولان وزارت خارجه و دادستان کل کشور و تهیه و انتشار کتاب تخصصی در همین موضوع اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: این تلاش‌ها با حد مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد زیرا سرنوشت حقوقی این فاجعه هنوز مشخص نشده است و نیاز به پیگیری‌های بیشتری دارد.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان عنوان کرد: اقدامات مناسبی در رابطه با قراردادهای نفتی از جمله برگزاری نشست‌هایی با هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام شده که منجر به تغییر بخش زیادی از محتوای اولیه این قرارداد شده است.

وی خاطر نشان کرد: ارائه راه کار برای مشکلات نظام حقوقی و قضایی کشور از جمله اطاله دادرسی و افزایش حجم پرونده‌های قضایی، اختلاف پیش آمده میان دفترداران و نیروی انتظامی از وظایف اصلی حقوقدانان بسیجی است.