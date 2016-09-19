«رقص پرواز» جایگزین «دیوار» شد/ عیدانه دفتر موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، امشب ۲۹ شهریور سیزدهمین و آخرین قسمت از سریال «دیوار» پخش می شود و مجموعه تلویزیونی «رقص پرواز» از فردا ۳۰ شهریور به کارگردانی احمد مرادپور، تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان و نویسندگی علیرضا طالب زاده از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

«رقص پرواز» روایتگر داستان زندگی پزشکی حاذقی به نام دکتر یاوری (مهدی هاشمی) جراح متخصص است که در زمان جنگ تحمیلی از آمریکا به ایران بازگشت و برای انجام یک عمل جراحی مجبور می شود به اهواز سفر کند. همزمان ملیحه (لاله اسکندری) که دانشجوی پزشکی است برای یافتن نامزد خود دکتر مولایی (شهاب حسینی) ناخواسته با دکتر یاوری همراه می شود که ورود آن دو به اهواز مصادف با بمباران شهر توسط دشمن است و ...

مهدی هاشمی، لاله اسکندری، شهاب حسینی، امیرحسین صدیق، سیروس گرجستانی، بیوک میرزایی، فخرالدین صدیق شریف، اصغر نقی زاده، آفرین عبیسی، ناصر ایزدفر و محمود مقامی از بازیگران این مجموعه دفاع مقدسی هستند.

«رقص پرواز» محصول سال ۱۳۸۶ گروه فیلم و سریال شبکه یک است که در هفت قسمت۴۵ دقیقه ای از فردا سه شنبه هر شب به غیر از پنجشنبه و جمعه حوالی ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک روی آنتن می رود. تکرار اول این سریال ساعت ۲:۳۰ بامداد و تکرار دوم آن هم حوالی ساعت ۱۵ روز بعد پخش خواهد شد.

«ضیافت» عیدی تلویزیون به مخاطبان

«ضیافت» عنوان تازه ترین اثر موسیقی و تصویر دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما به مناسبت عید غدیر خم است.

قطعه «ضیافت» با آهنگسازی و تنظیم سهراب لهراسبی و محمدرضا عقیلی با صدای محسن تاجیک، سروده امیر پارسا از تازه های ارسالی دفتر موسیقی و سرود صدا و سیما به مناسبت بزرگداشت عید غدیر خم برای بهره برداری و پخش شبکه های مختلف رسانه ملی است.