۹۳هزار مسافر در سرخه اسکان یافتند/ ضرورت تکمیل مجتمع خدماتی افتر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهور جعفری صبح سه شنبه در نشست ستاد تسهیل و خدمات سفرهای تابستانی به میزبانی فرمانداری سرخه، با بیان اینکه روستاهای شهرستان با بهره گیری از راه ارتباطی مناسب به مرکز و همچنین دارا بودن مکان های تاریخی، مناطق طبیعی دیدنی می توانند پذیرای مسافران باشند، ابراز داشت: جذب و اسکان مسافران اهتمام و تلاش ویژه مسئولان ذی ربط را می طلبد.

وی افزود: علاوه بر همراهی مسئولان، سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت گردشگری و جذب توریست نیز مطمئنا می تواند به رواج این صنعت در سرخه کمک شایانی کند و از سوی دیگر سود نسبتا خوبی را نیز نصیب سرمایه گذاران کند لذا سرخه با دارا بودن ظرفیت های بسیار خوب گردشگری اعم از طبیعی، تاریخی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و... می تواند در زمره محورهای گردشگری استان سمنان قرار گیرد.

بخشدار مرکزی سرخه با بیان اینکه امروز گردشگری پس از نفت و خودروسازی سومین صنعت توسعه زای جهان است، گفت: بسیاری از کشورهای جهان بدون دارابودن یکی از ویژگی های طبیعی منحصر به فرد ایران اسلامی از این صنعت درآمدهای هنگفتی حاصل می کنند که این امر باید در کشورمان تقویت شود.

جعفری با بیان اینکه احداث مجتمع خدماتی رفاهی روستای افتر ضرورت دارد، ابراز داشت: راه اندازی این مجتمع می تواند به افزایش ماندگاری مسافران در این روستای زیبا و مقصد گردشگری کمک شایانی کند که در این زمینه مسئولان تمام تلاش خود را بکار بسته اند.

وی همچنین افزود: راه مواصلاتی سرخه – فیروزکوه حجم بسیار بالایی از مسافران را به سمت پایتخت و شمال کشور هدایت می کند که متاسفانه عدم وجود مجتمع خدماتی، رفاهی مناسب در این محور یکی از مشکلات بزرگ این منطقه به شمار می رود لذا در این خصوص و با هماهنگی های صورت گرفته بین اداره حمل و نقل و پایانه های شهرستان با همراهی دهیاری روستای افتر و سایر دستگاه های ذی ربط مجتمع خدماتی بین راهی در نزدیک این روستا احداث خواهد شد.