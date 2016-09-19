ارسال بیش از ۷۵۰ اثر به دبیرخانه شعر «حبیب حرم» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، رسول کرمی با اشاره به فراخوان یادواره سراسری شعر «حبیب حرم» اظهار داشت: این فراخوان به همت سازمان بسیج هنرمندان استان همدان در محورهای مختلفی برگزار شد.

وی از جمله محورهای این فراخوان را شهدای مدافع حرم، خانواده، همسر و فرزندان شهدای مدافع حرم، شهدای لشگر فاطمیون، سرداران و فرماندهان مدافع حرم و مبارزه با گروه‌های تکفیری عنوان کرد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان با بیان اینکه قافله‌سالار شهدای مدافع حرم سرلشگر پاسدار شهید «حاج حسین همدانی» نیز به عنوان بخش ویژه این فراخوان انتخاب شده بود، گفت: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریور ماه سال جاری بود.

وی گفت: بیش از ۷۵۰ اثر شعر از ۲۵۰ شاعر سراسر کشور و کشورهای افغانستان و پاکستان به دبیرخانه این فراخوان ارسال شده است.

وی یادآور شد: این فراخوان به صورت کشوری و به میزبانی استان همدان برگزار شد و در حال حاضر نیز آثار در حال داوری است و نتایج آن متعاقباً اعلام می‌شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان عنوان کرد: اختتامیه فراخوان یادواره سراسری شعر «حبیب حرم» ۱۲ مهر ماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا برگزار می‌شود.