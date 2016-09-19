  1. استانها
  2. همدان
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان خبر داد:

ارسال بیش از ۷۵۰ اثر به دبیرخانه شعر «حبیب حرم» در همدان

ارسال بیش از ۷۵۰ اثر به دبیرخانه شعر «حبیب حرم» در همدان

همدان-مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان گفت: ۷۵۰ اثر از ۲۵۰ شاعر سراسر کشور و کشورهای افغانستان و پاکستان به دبیرخانه فراخوان یادواره سراسری شعر«حبیب حرم» در استان همدان ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، رسول کرمی با اشاره به فراخوان یادواره سراسری شعر «حبیب حرم» اظهار داشت: این فراخوان به همت سازمان بسیج هنرمندان استان همدان در محورهای مختلفی برگزار شد.

وی از جمله محورهای این فراخوان را شهدای مدافع حرم، خانواده، همسر و فرزندان شهدای مدافع حرم، شهدای لشگر فاطمیون، سرداران و فرماندهان مدافع حرم و مبارزه با گروه‌های تکفیری عنوان کرد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان با بیان اینکه قافله‌سالار شهدای مدافع حرم سرلشگر پاسدار شهید «حاج حسین همدانی» نیز به عنوان بخش ویژه این فراخوان انتخاب شده بود، گفت: مهلت ارسال آثار تا ۲۰ شهریور ماه سال جاری بود.

وی گفت: بیش از ۷۵۰ اثر شعر از ۲۵۰ شاعر سراسر کشور و کشورهای افغانستان و پاکستان به دبیرخانه این فراخوان ارسال شده است.

وی یادآور شد: این فراخوان به صورت کشوری و به میزبانی استان همدان برگزار شد و در حال حاضر نیز آثار در حال داوری است و نتایج آن متعاقباً اعلام می‌شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان همدان عنوان کرد: اختتامیه فراخوان یادواره سراسری شعر «حبیب حرم» ۱۲ مهر ماه امسال در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا برگزار می‌شود.

کد مطلب 3773446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها