هویدا شدن شخصیت دوگانه «الجبیر» در پاسخ به «ظریف»

به گزارش خبرگزاری مهر، «عادل الجبیر» در مقاله ای که در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر کرده از یک سو به مسائلی همچون حمایت ایران از حزب الله لبنان و صدور حکم قتل «سلمان رشدی» تاخته و از سوی دیگر از اشتیاق عربستان برای گسترش مناسبات با تهران سخن گفته است.

مقاله الجبیر به نوعی کپی برداری از مقاله «محمد جواد ظریف» است و وزیر خارجه عربستان تلاش کرده تا در پاسخ به همتای ایرانی خود اتهامات مشابهی را به تهران نسبت دهد.

الجبیر در مقاله ای تحت عنوان « ایران نمی تواند سابقه حمایت خود از تروریسم را پاک کند!» تلاش کرده است پاسخ انتقادات ظریف به سیاست های عربستان سعودی در روزنامه نیویورک تایمز را با طرح اتهامات مشابه و انتقاد از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران ارایه کند.

طی سه دهه گذشته ریاض دهها میلیارد دلار برای صدور وهابیت از طریق هزاران مسجد و مدرسه دینی در سراسر جهان هزینه کرده است. از آسیا تا آفریقا و از اروپا تا آمریکا این عقیده منحرف ویرانی عظیمی بر جای گذشته است. محمد جواد ظریف در بخشی از مقاله خود در نیویورک تایمز نوشته بود: تلاش عربستان سعودی برای متقاعد ساختن ولی نعمتان غربی اش به حمایت از سیاستهای کوته بینانه اش برمبنایی باطل استوار شده که فرو بردن جهان عرب در آشوب بیشتر به نحوی به جمهوری اسلامی ایران ضربه می زند. این توهم که بی ثباتی منطقه به مهار ایران کمک خواهد نمود و یا دشمنی ادعایی میان شیعه و سنی به درگیری در منطقه دامن زده، با این واقعیت در تضادی آشکار است که هولناک‌ترین خونریزی‌ها در منطقه ما به دلیل کشتار برادران عرب و سنی به دست وهابی‌ها شکل گرفته است.

وزیر خارجه عربستان مدعی است: زمانی که محمد جواد ظریف نظراتش را درباره مبارزه با افراط گرایی عیان ساخت به مضحک ترین شیوه ممکن و در قالبی تبلیغاتی و ریاکارانه این موضوع را مطرح کرد. واقعیت آن است که ایران پیشرو در حمایت از تروریسم بوده است. مقام های دولتی ایران از زمان پیروزی انقلاب در آن کشور در سال ۱۹۷۹ میلادی در اقدامات تروریستی از جمله در بمبگذاری های سفارت امریکا در لبنان در بمبگذاری در پادگان نیروی دریایی در فرودگاه بین المللی بیروت و در انفجار برج های خبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ میلادی و در حملاتی علیه سفارتخانه ها در بریتانیا، ایالات متحده و عربستان سعودی و ترور دیپلمات های جهان نقش داشته اند. هیچ کسی نمی تواند این واقعیات را انکار کند. در این میان سپاه در ایران تامین مالی و نظامی لازم برای تروریسم را فراهم می کند. اگر ایران می خواهد صداقت خود را در کمک به جنگ جهانی علیه تروریسم نشان دهد می تواند جزئیات اطلاعات مربوط به رهبران القاعده که در ایران مخفی شده بودند را فاش کند از جمله سعد پسر اسامه بن لادن و سیف العدل و همراه با عوامل متعدد دیگر که به جرم حملات علیه عربستان سعودی و ایالات متحده و دیگر اهداف در دادگاه ها محکوم شده اند. سیف العدل در مه سال ۲۰۰۳ میلادی برای بمبگذرای در ریاض با ایران در تماس بوده است. او هنوز هم تحت حفاظت تهران به سر می برد.

الجبیر در ادامه ادعاهای خود حزب الله لبنان را نیز گروهی تروریستی خوانده و می نویسد: ایران اگر می خواهد علیه تروریسم گام بردارد کمک های مالی به گروه تروریستی حزب الله را متوقف کند.

وی در بخش دیگری از مقاله خود به شعار مرگ بر آمریکا اشاره کرده و می نویسد: شعار دائمی ایران مرگ بر امریکا و صدور انقلاب و گسترش ایدئولوژی خود از طریق درگیری های مذهبی و فرقه ای بوده است. سپاه در زمینه صدور انقلاب در بسیاری از کشورها در سودان، نیجریه، لبنان، یمن و جزایر کومور فعال است. هدف گسترش ایدئولوژی در میان مسلمانان شیعه در خارج از ایران است. این دخالتی در امور کشورهای دیگر است. ایدئولوژی ایران آمیخته با نفرت ضد غربی و انگیزه های فرقه گرایانه است.

موقعیت عربستان سعودی در قبال ایران ثابت مانده است. پادشاهی ما از روابط بهتر با ایران استقبال می کند آن هم براساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور دیگران. به گزارش مهر این بخش از نوشته های الجبیر به این بخش از مقاله ظریف اشاره دارد که نوشته بود: طی سه دهه گذشته ریاض دهها میلیارد دلار برای صدور وهابیت از طریق هزاران مسجد و مدرسه دینی در سراسر جهان هزینه کرده است. از آسیا تا آفریقا و از اروپا تا آمریکا این عقیده منحرف ویرانی عظیمی بر جای گذشته است. همانگونه که یکی از افراطیون سابق در کوزوو به نیویورک تایمز گفت، «سعودیها با پولهایشان اسلام را در این منطقه (بالکان) کاملا تغییر داده‌اند».

وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری از مقاله خود می نویسد: تا زمانی که (امام) خمینی در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی را به جریان نینداخته بود، جهان با وجود ایران در آرامش به سر می‌برد. بعد از این انقلاب، شعار مرگ بر آمریکا به قدرت رسید و همان‌طور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است انقلاب و ایدئولوژی آن باید صادر شود. ایدئولوژی (امام )خمینی با «نفرت از غرب» آغشته است و افراطی‌گری را تقویت کرده است. تنها با زدودن جهان از این تفکر مسموم و افراطی، تروریسم شکست خواهد خورد. ایران بود که فتوای اعدام سلمان رشدی را که یک نویسنده بود، صادر کرد و این تهدید به قتل همچنان برقرار است.

وی در بخش دیگری می نویسد: از زمان حصول برجام در سال گذشته به این سو رهبران ایرانی سایرین را متهم به ایجاد مشکلات و بحران های منطقه ای می کنند. اما قبل از هر چیزی آنان باید به شعارهای خود توجه کنند.

وزیر امور خارجه عربستان سعودی در ادامه بدون اشاره به حملات کشورش به یمن می نویسد: عربستان سعودی رهبری جنگ علیه تروریسم را برعهده دارد و کشور من در سال ۲۰۰۵ میلادی در کنفرانسی بین المللی در کنار دیگر کشورها برای مبارزه با تروریسم در نظر گرفت.

وی در پایان می نویسد: موقعیت عربستان سعودی در قبال ایران ثابت مانده است. پادشاهی ما از روابط بهتر با ایران استقبال می کند آن هم براساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور دیگران. این بدان معناست که ایران باید اقدامات خرابکارانه و خصمانه خود را کنار گذاشته و حمایت از تروریسم را متوقف کند.