  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

عبدالله عبدالله:

توافقنامه صلح با حزب اسلامی در تضاد با منافع مردم افغانستان نیست

توافقنامه صلح با حزب اسلامی در تضاد با منافع مردم افغانستان نیست

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان گفت: هیچ موردی در توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار در تضاد با منافع مردم افغانستان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رصد»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست شورای وزیران گفت: هیچ موردی در توافقنامه صلح با حزب اسلامی افغانستان به رهبری «گلبدین حکمتیار» در تضاد با منافع مردم افغانستان نیست.

وی در ادامه تصریح نمود: چندین ماه است که روند صلح با حکمتیار را پیگیری می‌کنیم و طبعاً در این بین بحث و مشورت هایی صورت گرفته است.

عبدالله در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هر گروهی به روند صلح در افغانستان می پیوندد، شریک مسایل دولت افغانستان و نیز شریک استفاده از فرصت های موجود در این کشور است.

وی در ادامه بر این نکته تاکید کرد: البته کل مشکل افغانستان با این موضوع حل نمی‌شود و مشکلات دیگری نیز وجود دارد. اما همه باید توافقنامه صلح با حکمتیار را یک قدم مثبت به سوی یک صلح سراسری در کشور بدانیم.

رئیس اجرایی دولت افغانستان در ادامه گفت: از گفتگوی صلح و از مذاکره در راه رسیدن به نتیجه با هیچ طرفی نگرانی نداشته و نداریم، اما در عین حال از ادامه جنگ در افغانستان نگران هستیم، چون جنگ فرصت ها را از مردم افغانستان می گیرد.

روز گذشته ریاست اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد: توافقنامه صلح با حزب اسلامی شاخه  گلبدین حکمتیار نهایی شده است و شورای عالی صلح این کشور جزئیات آن را بزودی منتشر می کند.

کد مطلب 3773457
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها